Temptation Island, colpo di scena: Sara Palumbieri vista con il tentatore Lory

Novità inaspettata nel dopo Temptation Island. A poche settimane dalla conclusione del viaggio dei sentimenti, è avvenuto un incontro del tutto inaspettato tra due protagonisti che, durante il reality, non avevano avuto particolari interazioni: Sara Palumbieri, ex fidanzata di Gabriele Govoni, e il single Lory, il tentatore che nel villaggio aveva corteggiato Sabrina Soussi, ex di Giovanni Grazioso.

Durante il programma, Sara si era avvicinata al tentatore Andrea Turino. Una volta terminato il reality, però, la conoscenza tra i due non sarebbe proseguita. Sara ha dovuto inoltre affrontare la rottura con Gabriele e il clamore mediatico nato dopo la diffusione online di alcuni video privati realizzati anni fa con il suo ex fidanzato per una piattaforma a pagamento.

Lory

Sara Palumbieri e Lory insieme in Sardegna: l'avvistamento

A segnalare l'incontro è stata Daria Restaino, una sua follower ha infatti avvistato Lory e Sara insieme a San Teodoro, in Sardegna. Lo scatto condiviso li ritrae nello stesso luogo, alimentando così le indiscrezioni su una possibile frequentazione tra i due.

Un dettaglio che sorprende anche considerando il percorso di Lory all'interno di Temptation Island. Nel corso del programma, il single era stato scelto come tentatore di Sabrina Soussi. A un certo punto, però, i ruoli si erano quasi invertiti: era stata l'ex fidanzata di Giovanni Grazioso a mostrarsi particolarmente interessata a Lory, arrivando a chiedergli un bacio e a proporgli di chiudersi in bagno. Lory aveva respinto con fermezza le avances di Sabrina.

Sara e Lory (foto condivisa da Daria Restaino)

Resta ora da capire che cosa ci sia realmente tra Sara e Lory. Potrebbe trattarsi semplicemente di un'amicizia nata dopo l'esperienza a Temptation Island, oppure di una frequentazione iniziata lontano dalle telecamere.

Dopo la rottura con Gabriele Govoni e il clamore mediatico delle ultime settimane, Sara potrebbe dunque aver voltato pagina. Per il momento, però, non ci sono conferme ufficiali sulla natura del rapporto con Lory e sarà necessario attendere eventuali sviluppi per capire se si tratta di una semplice amicizia o di qualcosa di più.