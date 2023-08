Temptation Island 2023: Francesca Sorrentino e Manuel Maura, lei lo pensa ancora

In un'aperta confessione su Instagram, Francesca Sorrentino, celebre al pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al reality show Temptation Island 2023 insieme al suo fidanzato Manuel Maura, ha recentemente ammesso di nutrire ancora dei sentimenti per il suo ex compagno. I due avevano intrapreso un percorso tumultuoso all'interno del programma che li ha portati alla separazione.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura a Temptation Island 2023

Francesca e Manuel sono stati la quinta coppia presentata dalla produzione. Nella clip introduttiva, la ventitreenne rivelava che il suo fidanzato l'aveva lasciata ben cinque volte, ma era poi tornato puntualmente ogni volta. "Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna", erano state le sue parole.

I due si sono lasciati durante il falò di confronto. "Tra di noi, sono io quello sbagliato. Lei ha ragione, ma una persona non può perdere la propria identità in una relazione. Dopo un'attenta riflessione, ho capito che ora voglio la mia libertà", aveva detto Manuel prima di essere scaricato da Francesca. "Mi sono ritrovata di fronte a una persona con cui non mi sentivo in contatto. Ogni giorno mi sentivo privata di energia, risucchiata. Quando uscirò da qui, penso che dovrò perdonarmi tante cose che ho accettato in questo rapporto", aveva affermato Francesca subito dopo il programma.

Le parole di Francesca oggi

Anche Francesca, come gli altri concorrenti di Temptation Island non si è sottratta alle domande dei suoi follower, molti dei quali hanno iniziato a seguirla dopo la partecipazione al docureality. Parlando dei suoi sentimenti nei confronti del suo ex fidanzato, la loro relazione durava da 24 mesi, ha svelato di non averlo dimenticato, cosa che ritieni assolutamente normale: "Ci penso ancora, credo sia normale all'inizio di una separazione. Soprattutto dopo avere condiviso un'esperienza del genere. Rivedere le puntate e aprire i social ritrovando foto ovunque di sicuro non ha aiutato", ha spiegato. Il programma prodotto da Maria De Filippi è registrato e va in onda circa due mesi dopo la fine del soggiorno delle coppie al resort Is Morus Relais.