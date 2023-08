Temptation Island 2023: Mirko Brunetti svela perché non ha incontrato Perla Vatiero dopo il reality

La relazione di cinque anni tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è giunta al termine durante Temptation Island 2023, alla fine del falò di confronto. Nell'ultima puntata del docureality entrambi hanno comunicato a Filippo Bisciglia di non essersi più incontrati da allora, nemmeno per discutere dei motivi che hanno portato alla fine della loro storia. Recentemente, Mirko ha spiegato tramite i suoi canali social il motivo di tale comportamento, il quale è stato percepito come estremamente immaturo da molti fan dei due partecipanti.

Nell'ultimo episodio di Temptation Island 2023, Mirko Brunetti è giunto alla fase conclusiva dell'esperienza accompagnato dalla sua attuale partner, la tentatrice Greta Rossetti, con la quale ha stabilito una relazione da oltre un mese. L'accusa che molte persone hanno rivolto a Mirko è quella di aver dimenticato troppo rapidamente i cinque anni trascorsi con Perla. Tuttavia, il giovane ha voluto fare chiarezza su questa situazione, affermando che non ha scordato gli anni passati con la sua ex fidanzata Perla, ma che sta ora cercando di guardare avanti e di costruire una nuova fase della sua vita con Greta.

Cosa ha detto Mirko Brunetti sulla fine della relazione con Perla

"Nessuno ha dimenticato 5 anni di relazione, e soprattutto non è in 20 giorni perché i 20 giorni sono la parte finale di un percorso e di problemi che già c'erano, sennò non stavamo all'interno di un programma così. Arriva il momento in cui poi una persona capisce e deve avere la maturità e il coraggio di andare avanti e di lasciare andare quando sai che hai dato tanto, è stato dato tanto, ma che non puoi più far niente per migliorare quella situazione lì"

Temptation Island 2023: Mirko Brunetti spiega il tatuaggio con Greta Rossetti e fa pace con la madre

Mirko ha spiegato che, nonostante avessero deciso di vedersi, ci sono stati dei cambiamenti di programma: "In realtà abbiamo deciso di vederci quasi subito dopo la fine del programma. Solo che poi sono stati cambiati i programmi, non so per quale motivo e dopo non c'è più stato modo di fare un confronto in maniera matura. Questo è. Io non ho mai avuto problemi ad avere un confronto, a parlarle. Poi non ci siamo visti ma in ogni caso abbiamo avuto dei confronti al telefono. Sia di quello che fosse successo e sia perché poi comunque l'ho aiutata in alcune cose del trasloco e del suo lavoro come è giusto che sia. Non mi sarei tirato indietro a questo". Il giovane ha aggiunto di non conoscere i motivi per cui i programmi sono cambiati: "non so perché sono campiati i programmi, dopodiché ho capito anche che non sarebbe stato un confronto face to face in maniera matura"

I rapporti con la madre

Dopo la separazione da Perla, Mirko ha trovato un nuovo equilibrio nella sua vita e ha anche avuto l'opportunità di riavvicinarsi alla madre con cui ha condiviso una foto su Instagram. Sembra che in passato ci fossero stati alcuni attriti o tensioni tra la madre di Mirko e la sua ex fidanzata. "Ho letto diverse ipotesi in cui si affermava che avessi scritto quel post contro qualcuno. In realtà, ciò non corrisponde affatto alla verità. Desidero sottolineare un aspetto importante. Il percorso che ciascuno di noi ha intrapreso non riguarda solo la relazione di coppia, ma implica anche un viaggio interiore. All'interno di questo viaggio, si acquisisce consapevolezza sugli errori personali, sia quelli nei confronti di sé stessi che della famiglia, e si affrontano profondamente altre problematiche e situazioni irrisolte".

Temptation Island 2023: Greta Rossetti parla di Perla Vatiero, ex di Mirko Brunetti. Ecco cosa ha detto

Il rapporto con Greta

"Amo tante cose di lei. È una ragazza dolcissima, molto premurosa, sensibile, ci si può parlare di tutto. E soprattutto è una ragazza che ha molta voglia di fare ed è molto ambiziosa", ha concluso Mirko Brunetti