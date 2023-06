Temptaion Island 2023: Francesca e Manuel la quinta coppia, ecco perché hanno scritto al programma

Temptation Island 2023 ha annunciato una nuova coppia del programma, la quinta. Francesca e Manuel parteciperanno alla trasmissione prodotta da Maria De Filippi che inizierà lunedì 26 giugno. Durante la presentazione abbiamo appreso che la ragazza è stata tradita e lasciata numerose volte.

Nel video di introduzione della coppia, pubblicato sul profilo social del programma, scopriamo che a scrivere la redazione del programma è stata Francesca. La ragazza ha anche rivelato i motivi di questa scelta. "Sono Francesca e ho 23 anni - esordisce - _ Sono fidanzata con Manuel da 2 anni e 4 mesi. Ho scritto io a Temptation Island perché Manuel ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna_".

Il racconto di Francesca continua: "Da quando stiamo insieme mi ha lasciata circa cinque volte, io sono sempre lì che aspetto. E lui forse di questo se ne approfitta. Sono esausta, e vorrei che Manuel avesse chiaro ciò che vuole. Se stare con me o no"

In precedenza erano stati presentati Manu e Isabella, la quarta coppia ufficiale del programma. Nel video hanno parlato entrambi. Il primo è stato il ragazzo: "Sono Manu, ho 27 anni e sono fidanzato con Isabella da tre anni e mezzo. Io e Isabella veniamo da due realtà completamente diverse. Io provengo da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano. Scrivo a Temptation Island perché sono molto innamorato di Isabella, sogno un futuro con lei. Tant'è che vorrei anche andare a conviverci ma non troviamo un punto d'incontro su dove andare".

La ragazza, dal canto suo ha affermato: "Il mio lamentarmi non deriva solo dal nostro mondo diverso o comunque da modi di vivere differenti. Deriva proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti. Se non fossi innamorata di Manu nulla mi terrebbe legata a lui perché ci sono tante cose che non vanno".

Temptation Island 2023, Alessia e Davide sono la seconda coppia: ancora corna da perdonare

Le altre coppie

Vittoria e Daniele hanno deciso insieme di partecipare al programma, ma con motivazioni diverse. Vittoria desidera ardentemente avere un figlio, mentre Daniele non ritiene di essere pronto per tale impegno a causa delle frequenti litigate tra di loro.

Alessia e Davide stanno affrontando il difficile ostacolo di un tradimento commesso da Alessia nel passato, in cui ha avuto una relazione con una persona significativamente più grande di lei per circa due anni. Il ragazzo ammette di non essere riuscito a perdonarla.

Gabriela e Giuseppe sono una coppia da circa sette anni, ma Giuseppe è estremamente geloso di lei. Il ragazzo si è iscritto a un sito di incontri ma si è fatto scoprire nella maniera più stupida, dando il numero di telefono della sua ragazza.