Temptation Island 2023, Francesca e Manuel le prime dichiarazioni subito dopo il falò (VIDEO)

La quinta puntata di Temptation Island 2023 ha visto la fine della relazione tra Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni. I due, alla fine del falò di confronto, poco dopo essersi lasciati, hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Witty TV.

Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, erano fidanzati da due anni e mezzo, durante questo periodo il ragazzo aveva lasciato la fidanzata per ben cinque volte. Durante il falò di confronto, "Tra di noi, sono io quello sbagliato. Lei ha ragione, ma una persona non può perdere la propria identità in una relazione" aggiungendo "Dopo un'attenta riflessione, ho capito che ora voglio la mia libertà"

Le parole di Manuel alla fine di Temptation Island 2023

"All'inizio, appena l'ho vista, ho capito che era arrabbiata perché la capisco e non nego che è stato bello rivederla; non posso negare questa cosa. Era un puzzle che dovevo completare, e l'ho fatto completamente perché ho valutato a 360 gradi quale potesse essere la soluzione migliore per me e per lei".

E ancora "Dopo un'attenta riflessione, ho compreso che ciò di cui sentivo maggiormente la mancanza era la mia libertà. Nel momento in cui stavamo prendendo la decisione, mi sono venute le lacrime agli occhi poiché è stata una scelta naturale e istintiva. So che questa volta l'ho persa definitivamente. Francesca è stata importante per me e lo sarà sempre".

Le parole di Francesca

Francesca, durante il falò di confronto aveva affermato: "Ho compreso che ciò che provo non è amore, ma solo una forte dipendenza. Non ha più senso per me stare qui." Davanti alle telecamere di Witty Tv ha affermato: "Mi sono ritrovata di fronte a una persona con cui non mi sentivo in contatto. Ogni giorno mi sentivo privata di energia, risucchiata. Quando uscirò da qui, penso che dovrò perdonarmi tante cose che ho accettato in questo rapporto. Quando ricevevo un po' più di attenzione o premura, mi sentivo strana perché non ero abituata a quello, quindi devo perdonarmi perché ho confuso per amore qualcosa che non c'era più da parte mia."

Francesca ha aggiunto: "Non ho voglia di dedicarmi ad altre persone o trovare subito una persona tampone, ma devo stare bene con me stessa prima. In questo momento sto male ed è normale stare male, perché ho detto addio a una persona che ha fatto parte della mia vita, seppure si è comportata malissimo è comunque una persona che ha fatto parte della mia vita, però dall'altra parte non si poteva fare scelta più giusta".