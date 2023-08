Temptation Island 2023, Alessia Bottiglia e Davide Rosati si raccontano dopo il reality: ecco cosa hanno detto

Alessia Bottiglia e Davide Rosati sono stati tra i protagonisti di Temptation Island 2023. Nonostante abbiano deciso di lasciare insieme il programma dopo il falò di confronto, attualmente si trovano in una pausa di riflessione, come hanno rivelato nell'ultima puntata del docureality. Come gli altri concorrenti, anche loro sono tornati sui social per raccontare come le tre settimane trascorse all'Is Morus Relais abbiano cambiato la loro vita.

Alessia Bottiglia e Davide Rosati sono fidanzati da undici anni, sono arrivati a Temptation Island 2023 perchè lei, come ha rivelato nel corso della presentazione: "dopo aver avuto una relazione per due anni con una persona molto più grande di me, a giugno dell'anno scorso Davide mi ha scoperto".

Durante la loro partecipazione a Temptation Island 2023, l'obiettivo principale di Alessia Bottiglia e Davide Rosati era comprendere se lui avesse potuto perdonare Alessia. Tuttavia, dopo la conclusione del programma, Davide ha preso la decisione che non può ancora fidarsi completamente della sua fidanzata. Dopo avervi raccontato le prime sensazioni di Vittoria Egidi una volta finito il programma, oggi tocca ad Alessia e Davide svelarci come il viaggio nei sentimenti li abbia cambiati.

Le parole di Alessia Bottiglia su Temptation Island 2023

"Mille emozioni contrastanti hanno contraddistinto questo mio percorso all'interno di un vero e proprio viaggio nei sentimenti. Mai avrei pensato di vivere in così pochi giorni un vortice di emozioni così forte. Devo ringraziare chi mi ha dato questa opportunità", ha esordito Alessia.

Dopo aver ringraziato tutta la produzione, da Maria De Filippi a Filippo Bisciglia, ha aggiunto: "Questo percorso mi ha portato a grandi consapevolezze. Quella che provo ora è nostalgia per quel passato bellissimo vissuto insieme, e per quell'amore forte che abbiamo vissuto. Quando un amore cambia e muta colore bisogna avere il coraggio di affrontare insieme i cambiamenti, a volte la mancanza di comunicazione porta a dividere piuttosto che unire. So che abbiamo fatto la scelta giusta e che il tempo ci sarà di aiuto. E chissà forse un giorno disegneremo una nuova alba insieme".

Ecco come Davide Rosati ha descritto il suo viaggio nei sentimenti

"Al termine di questa fantastica esperienza sarebbe riduttivo mettere in parole le emozioni e i sentimenti che hanno costellato l'intera durata del programma. Senza dubbio il primo ringraziamento lo rivolgo ad Alessia. La sua costanza e tenacia nell'affrontare questa avventura mi ha ridonato inevitabilmente una forza che avevo perduto. A questo bisogna aggiungere la vicinanza dello staff in toto, la redazione e gli autori. Senza quest'ultimi il programma non avrebbe avuto una riuscita tale".

"Mi voglio augurare che la mia esperienza riesca a dare sopratutto beneficio al pubblico - si legge nel post - insomma un aiuto a tutte quelle coppie che vivono le medesime difficoltà che sono intercorse nella mia relazione, in modo tale da poter portare serenità a quei tanti che non vedono più una via d'uscita da una vita relazionale irrecuperabile. Lascio a tutti un affettuoso abbraccio. P.S: non abbiate timore di essere protagonisti della vostra vita", conclude Davide Rosati.