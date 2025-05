Boruto: Naruto the Movie, la nuova era dei ninja arriva per la prima volta nei cinema italiani

Per la prima volta nei cinema italiani, arriva quest'estate Boruto: Naruto the Movie, il sequel ufficiale del celebre Naruto. Diretto da Hiroyuki Yamashita e scritto da Masashi Kishimoto, il film racconta la generazione successiva di ninja, guidata dal giovane Boruto. Un evento speciale della Stagione Anime al Cinema firmata Nexo Studios e Yamato Video.

Boruto: la nuova era dei ninja arriva (finalmente) al cinema italiano

A dieci anni dal suo debutto nelle sale giapponesi, Boruto: Naruto the Movie, dal 23 al 25 giugno, atterra per la prima volta nei cinema italiani, grazie all'iniziativa speciale di Nexo Studios in collaborazione con Yamato Video. Diretto da Hiroyuki Yamashita e co-sceneggiato da Masashi Kishimoto, padre del manga originale, il film ci accompagna oltre i confini dell'epopea di Naruto per seguire le orme - a volte ribelli - di suo figlio. Ma Boruto non è l'eroe perfetto né l'erede ideale: cresciuto all'ombra di un padre diventato simbolo del mondo ninja, sogna di proteggere il villaggio, sì, ma senza dover diventare Hokage. A muoverlo non è la vocazione, bensì il desiderio di affermarsi come individuo, anche ricorrendo a scorciatoie che il giovane Naruto avrebbe disdegnato. Questo nuovo protagonista, più moderno e disincantato, rompe con l'archetipo classico dell'eroe shōnen, segnando un passaggio simbolico per chi con Naruto ci è cresciuto - e ora guarda la saga con occhi nuovi.

La locandina del film Boruto: Naruto the Movie

Nel Villaggio della Foglia la pace è solo apparente. Naruto, ora settimo Hokage, si è immerso negli affari amministrativi lasciando che il rapporto col figlio si incrinasse. Boruto lo accusa di essere un padre assente e cerca altrove un punto di riferimento, trovandolo in Sasuke - antico rivale del padre e oggi mentore riluttante.

L'occasione per emergere arriva con gli Esami di Selezione dei Chunin, banco di prova per le nuove leve del mondo ninja: insieme a Boruto troviamo Sarada Uchiha, Shikadai Nara e l'enigmatico Mitsuki. Ma la competizione sarà solo l'inizio. Dietro l'arena si muove un pericolo ben più grande, pronto a minacciare l'equilibrio raggiunto dopo la guerra. Boruto: Naruto the Movie è un ponte tra passato e futuro, tra padri e figli, tra gloria e fragilità, in cui anche i più forti devono imparare che ogni generazione combatte le sue battaglie con armi diverse. Presto verranno rilasciate sul sito di nexostudios.it le sale in cui si troverà lo spettacolo si apriranno le prevendite dal 29 maggio.