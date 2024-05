Tartarughe Ninja - Caos Mutante: l'edizione steelbook 4K UHD + Blu-ray del film è in sconto su Amazon

Se dovessimo fare una cernita fra tutti quei personaggi che hanno colpito la nostra infanzia, restando saldamente ancorati a un immaginario pop che negli anni è riuscito sempre e comunque a tornare, non potremmo fare a meno di nominare la Tartarughe Ninja. Stiamo parlando di un gruppo di personaggi, nati dalla matita di Kevin Eastman e Peter Laird, estremamente elastici dal punto di vista creativo, arrivando a trasformarsi passando dal cinema, al piccolo schermo, fino a una gadgettistica tematica ancora oggi ricordata e sul mercato con idee sempre nuove.

E se vi dicessimo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile recuperare Tartarughe Ninja: Caos Mutante in versione Steelbook 4K UHD + Blu-ray in offerta? Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questa segnalazione è disponibile a 13,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo mediano indicato. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere qualche dettaglio più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante in edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray

Ritrovando alcune delle dinamiche narrative più classiche nelle origini di questi protagonisti, Tartarughe Ninja: Caos Mutante ne propone alcune gesta che hanno colpito in positivo sia i fan nuovi che gli storici. Così ritroviamo Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo intenti a dimostrare il proprio valore oltre l'addestramento che li ha formati nelle arti marziali.

Tartarughe Ninja, annunciato il nuovo film in live-action: The Last Ronin sarà vietato ai minori

Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare Tartarughe Ninja: Caos Mutante in edizione Steelbook 4K UHD + Blu-ray su Amazon. Che sia per ragioni di collezionismo (la copertina e i dettagli estetici parlano da soli in questo senso), o anche come idea regalo in vista di un'occasione speciale, stiamo parlando di un lungometraggio da avere a tutti i costi, dimostrando quanto, ancora oggi, questi personaggi abbiano un peso.