Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin diventerà un film live-action

Paramount Pictures ha annunciato la produzione del film tratto dal fumetto Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, pubblicato da IDW Comics.

Il fumetto Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin verrà adattato in un film live-action da Paramount Pictures e il progetto sarà destinato a un pubblico adulto.

La storia raccontata tra le pagine dell'opera pubblicata da IDW è infatti particolarmente violenta, dark e terrificante.

Il nuovo progetto

La sceneggiatura di Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin sarà scritta da Tyler Burton Smith (Boy Kills World).

Nel team della produzione ci sarà Walter Hamada, in precedenza capo di DC Films e New Line.

Tra le pagine si raccontano delle avventure ambientate in una New York distopica. Le famose tartarughe e il maestro Splinter vengono uccisi uno dopo l'altro dal nipote del malvagio Shredder e da ninja artificiali. Una delle Tartarughe riesce a fuggire e promette di vendicarsi.

Il fumetto è stato scritto da Kevin Eastman e Tom Waltz, basandosi su una storia scritta da Eastman e Peter Laird.

Il fumetto è stato pubblicato dal 2020 al 2022, dando vita anche al sequel The Last Ronin II - Re-Evolution.

Il recente film animato

Le Tartarughe Ninja sono state recentemente protagoniste nelle sale con il film animato Tartarughe Ninja: Caos Mutante. Donatello (Micah Abbey), Michelangelo (Shamon Brown Jr.), Leonardo (Nicolas Cantu) e Raffaello (Brady Noon) sono stati mostrati mentre volevano vivere le loro vite come normali adolescenti. Purtroppo per loro, Splinter (Jackie Chan) non ha mai permesso loro di andare in superficie perché il saggio maestro non si fidava dell'umanità. Tuttavia, quando Superfly (Ice Cube) ha tentato di conquistare il mondo umano insieme al suo esercito di mutanti, è arrivato il momento per i giovani eroi di affrontare la sfida e combattere contro il cattivo.

Il sequel arriverà nelle sale americane il 9 ottobre 2026.