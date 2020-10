Teen Wolf, Dylan O'Brien sul revival della serie: "Prima o poi ci riuniremo"

Dylan O'Brien, interprete di Stiles Stilinski in Teen Wolf, si è detto del tutto disponibile per un revival della serie tv che secondo lui accadrà prima o poi.

Dylan O'Brien si è detto disponibile per un revival di Teen Wolf per realizzare nuove cose legate alla celebre serie tv sovrannaturale. L'attore è infatti convinto che il cast tornerà a lavorare insieme prima poi, per la gioia dei fan.

Teen Wolf Max e Charlie Carver con Keahu Kahuanui

Teen Wolf è finito da tre anni ma i fan sperano che in futuro vengano realizzati episodi speciali come quelli a cui ormai sempre più spesso ricorrono la maggior parte delle serie tv più amate. Stando a quanto dichiarato di recente da Dylan O'Brien, questo desiderio generale potrebbe essere esaudito molto presto. Intervenuto nel podcast The Big Ticket di Variety l'attore, impegnato con la promozione del suo nuovo film Love and Monsters, ha detto di non essere stato contattato per una reunion di Teen Wolf, ma che sarebbe molto disponibile a prendervi parte e si è detto più che fiducioso sul fatto che qualcosa in futuro si farà. "Coglierei al volo l'opportunità di fare qualsiasi tipo di cosa" ha detto O'Brien "Torneremo insieme per realizzare qualche progetto prima o poi".

Dylan O'Brien in una foto promozionale per la serie Teen Wolf

Ricordiamo che Teen Wolf ha debuttato su MTV nel 2011 ed è andato in onda per sei stagioni, terminando il 24 settembre 2017. La serie era in parte basata sull'omonimo film del 1985 e seguiva Scott McCall (Tyler Posey), uno studente delle superiori che viene morso da un lupo mannaro e deve far fronte ai vari effetti che questo comporta su di lui, sui suoi amici e sulla sua famiglia. A maggio, il cast e il creatore della serie Jeff Davis sono stati protagonisti di un episodio di MTV Reunions, una serie online che riunisce il cast di show televisivi popolari allo scopo di raccogliere fondi per cause di beneficenza.

L'episodio dedicato a Teen Wolf è andato in onda il 5 giugno, in corrispondenza del nono anniversario della serie tv, e ha visto intervenire il creatore della serie Jeff Davis ed i membri del cast Orny Adams, Linden Ashby, Ian Bohen, Charlie Carver, Max Carver, Arden Cho, Cody Christian , Shelly Henning, Dylan O'Brien, Melissa Ponzio, Tyler Posey, Holland Roden e Dylan Sprayberry. L'episodio ha così sostenuto l'associazione di beneficenza First Responders First.

Oltre a parlare del possibile ritorno di Teen Wolf, in una recente intervista Dylan O'Brien ha parlato dell'incidente sul set di Maze Runner e dell'impatto psicologico che ha avuto questo evento drammatico sulla sua vita e sul suo lavoro.