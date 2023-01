Teen Wolf: i fan sono devastati dalla morte di un personaggio principale nel film

Arrivato in America su Paramount+, il film di Teen Wolf (una delle serie più amate degli ultimi anni) ha scatenato l'ira dei fan per la morte shock di un importante personaggio del franchise.

Dopo il grande successo ottenuto con sei stagioni Jeff Davis, ideatore e produttore esecutivo di Teen Wolf ha deciso di riportare in vita il mondo soprannaturale della serie TV con un film realizzato in esclusivo su Paramount+.

Un progetto partito con molte riserve da parte dei fan, soprattutto per via della mancanza di Dylan O'Brien, e che ha fatto discutere per via di una morte shock. Nel finale del film, infatti, Derek Hale (Tyler Hoechlin) si sacrifica in una battaglia all'ultimo sangue contro il Nogitsune, uno dei villain più celebri della serie. Così facendo Derek salva gli altri e in particolare suo figlio, Eli (Vince Mattis), che alla fine del film completa la sua trasformazione in lupo mannaro.

La morte di Derek, uno dei personaggi più amati dello show, ha mandato su tutte le furie i fan sui social che si sono chiesti come mai sia potuto accadere. Jeff Davis ha invece motivato la sua scelta spiegando come fosse necessario realizzare un film che avesse un impatto emotivo e di come Tyler Hoeclin avesse accettato di far morire Derek.

In Teen Wolf: The Movie, prodotto da MTV Entertainment Studios e MGM, la luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.