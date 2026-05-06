Crystal Reed: "Allison Argent è un'icona perché è umana. Il mio futuro? Un film sull'IA e la regia"

Per tre stagioni e un film realizzato successivamente, Crystal Reed è stata Allison Argent in Teen Wolf, dando vita a uno dei personaggi di quel mondo narrativo con cui il pubblico ha dimostrato di essere più legato. La presenza dell'attrice al COMICON di Napoli è stata l'occasione per parlare insieme delle sue esperienze professionali, ma anche del lavoro di traduzione dei personaggi dalla carta allo schermo, come fatto anche per la Abby Arcane di Swamp Thing, oltre ai progetti per il futuro in cui la vedremo coinvolta.

Il legame eterno con Allison Argent e Teen Wolf

Iniziamo la nostra chiacchierata proprio da Teen Wolf e da quella Allison che è ancora un punto di riferimento per i fan. Da che dipende, secondo lei, questo legame? "Ci ho pensato a lungo, sul perché lo show abbia avuto così tanto successo o quale fosse la formula o la ricetta" ci ha detto, "e quello su cui continuo a tornare è che sì, è soprannaturale, ma c'è umorismo. E poi è radicato in eventi reali per le persone: quindi c'è l'amore, l'esplorazione dell'identità, la famiglia, la morte... e tutto questo è ben miscelato."

E per quanto riguarda la sua Allison, quello che l'ha resa così interessante è "che lei non era soprannaturale. Lei era ciò che rendeva lo show concreto, perché era un vero essere umano, non era una Banshee, non era una Kanima, non era un lupo mannaro. Quindi penso che quell'elemento sia il motivo per cui le persone si rivedono in lei e, in generale, perché lo show ha avuto così tanto successo." Ma poi, in definitiva, ci ha detto in tutta onestà che "non si sa mai davvero: potrebbe essere stato il momento giusto, il network, così tante cose."

Crystal Reed in una foto promozionale per la serie Teen Wolf

Ma c'è qualcosa di Allison che non è stato affrontato e che le sarebbe piaciuto approfondire, anche considerando quel film che rappresenta un po' la chiusura del cerchio? _"L'abbiamo vista dolce e gentile, e poi l'abbiamo vista un po' sotto il controllo della sua famiglia, per così dire. Ma penso che non l'abbiamo mai vista fare quello che lei vuole fare nella sua vita. Non credo l'abbiamo vista esplorare la maternità o, in un certo senso, espandersi come persona a sé. Perché è sempre stata non voglio dire manipolata, ma è sempre stata sottol'influenza di qualcun altro."

Da Gotham a Swamp Thing: Recitare nei Cinecomic

Ma da Teen Wolf a Swam Thing, qual è la sfida nel dar vita a personaggi nati su carta che il pubblico già conosce molto bene? "Penso che la sfida più grande sia non farsi identificare troppo con l'aspetto che lei ha sulla pagina. Perché per recitare, inevitabilmente dai parti di te stessa al personaggio. E dovevo essere consapevole di come appariva e di come era scritta nei fumetti, ma non dovevo restarci aggrappata troppo strettamente. È così per ogni cosa, come l'amore per esempio: più lo stringi forte, più ti scivola tra le dita. E ho trovato che fosse così per i fumetti in particolare: dovevo tenerli a mente, ma poi permettere ad altre cose di passare attraverso di me."

Swamp Thing: Crystal Reed in una scena

E per le sue esperienze di visione in un mondo che è molto cambiato da quando Teen Wolf è iniziata? Preferisce divorare le serie o gustarle in modo più rilassato? "Come consumatrice, mi piace guardarle tutte in una volta. Ma c'è una magia nel far aspettare le persone, e i cliffhanger... c'è qualcosa in questo che sento aiuti le persone a restare coinvolte per periodi più lunghi."

Il futuro di Crystal Reed: Il thriller "Ed" e l'esordio alla regia

Dal passato, passiamo anche al futuro: cosa dobbiamo aspettarci da Crystal Reed? "Ho appena finito un film intitolato Ed" ci ha anticipato, "è un thriller psicologico sull'intelligenza artificiale, di cui sono molto entusiasta perché penso sia un messaggio su cui le persone hanno davvero bisogno di riflettere. E sto scrivendo una sceneggiatura. Non sono mai stata pagata per scrivere una sceneggiatura prima d'ora, quindi è un vero lavoro adesso, non solo una cosa divertente da fare... e sono molto entusiasta della storia." E le piacerebbe anche dirigere in futuro? "Sì, saarà la prossima cosa creativa che spero di fare."

Crystal Reed ospite al COMICON di Napoli 2026

Visto che ha citato l'intelligenza artificiale, cosa ne pensa? È preoccupata dell'impatto sull'industria dell'intrattenimento? "Forse per il business, sicuramente per il business. Penso che ci siano certi lavori che saranno davvero influenzati da essa, anzi, lo sono già. Però pensavo: abbiamo usato l'IA nei film, forme di essa almeno, per molto, molto tempo. E ricordo quando il Green Screen e la CGI sono apparsi per la prima volta e tutti dicevano 'No!' E ora guarda, abbiamo la DC e la Marvel perché abbiamo la CGI. Quindi penso che dobbiamo stare attenti a non voltarle completamente le spalle, e allo stesso tempo essere molto consapevoli di non perdere l'arte che c'è dietro la creazione di un film. Quindi non sono preoccupata, ma penso che abbiamo bisogno di un equilibrio."