Maze Runner, Dylan O'Brien: "Dopo l'incidente sul set volevo ritirarmi dal cinema"

Dylan O'Brien, protagonista di Maze Runner, ha ricordato l'incidente che lo ha visto protagonista sul set del terzo film della saga fantascientifica. L'attore ha spiegato come l'accaduto abbia riequilibrato la sua vita ma ha ammesso anche di aver pensato di ritirarsi completamente dalla recitazione.

Maze Runner - La rivelazione: Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster e Ki Hong Lee in una scena del film

Era il 2016 quando sui media di tutto il mondo rimbalzava la notizia relativa ad un incidente avvenuto sul set di Maze Runner - La rivelazione. Il fattaccio ha visto protagonista Dylan O'Brien, protagonista assoluto della saga iniziata nel 2014 e basata sul romanzo Il labirinto di James Dashner. Mentre si trovava a Vancouver per le riprese del terzo capitolo della serie cinematografica, O'Brien è stato investito da un'automobile, riportando numerose fratture che lo hanno costretto ad un ricovero d'urgenza.

Adesso, a distanza di quattro anni, l'attore statunitense è tornato a parlare dell'accaduto e dunque a descrivere la sua nuova normalità. "Avevo amici che mi erano così cari che sentivo di aver trascurato per anni" ha spiegato O'Brien durante un nuovo episodio del podcast "Big Ticket". "All'improvviso, è stato molto importante per me coltivare quelle relazioni e non perderle. Penso che un incidente del genere riequilibri e riorganizzi completamente il modo in cui vedi la tua vita e ciò che ritieni importante".

O'Brien ammette di sentirsi ancora a disagio quando viene messo nella posizione di poter eventualmente farsi di nuovo male. "Ogni volta che devo salire su qualche piattaforma, esamino ogni suo pezzo e molto altro" ha osservato l'attore. "Ancora oggi, se sono sul set e sto facendo un'acrobazia, se sono su un'attrezzatura, mi sento piuttosto irritabile. C'è un grado di ansia in me che credo ci sarà per sempre". La star di Teen Wolf ha persino considerato l'idea di rinunciare completamente alla recitazione. "Sono stato davvero in un posto buio lì per un po' e non è stato facile ritornare", ha detto O'Brien. "C'è stato un tempo in cui non sapevo se l'avrei mai fatto di nuovo... e anche quel pensiero mi ha spaventato". L'attore ha quindi concluso: "In molti modi, quei sei mesi di recupero sono passati così. E poi, in molti modi, ricordo ancora quei sei mesi come se fossero stati cinque anni della mia vita".

Ricordiamo che, in seguito all'incidente, Dylan O'Brien ha ultimato le riprese di Maze Runner - La rivelazione, film diretto da Wes Ball, uscito nelle sale italiane il 1º febbraio 2018.