Teen Titans Go, il doppiatore di Beast Boy viene licenziato dopo che la Warner Bros scopre che ha il Parkinson

Il caso ha acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori: da un lato la voce di un artista che per oltre vent'anni ha dato identità a un personaggio iconico, dall'altro le dichiarazioni di studio e fonti vicine alla produzione.

L'attore e doppiatore Greg Cipes, storica voce di Beast Boy in Teen Titans Go!, sostiene di essere stato rimosso dalla serie animata a seguito della sua diagnosi di Parkinson. Warner Bros parla invece di divergenze creative e non di motivi legati alla salute.

La denuncia di Cipes e il legame con Beast Boy

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Greg Cipes ha condiviso sui social uno sfogo diretto e doloroso: "La Warner Brothers mi ha letteralmente licenziato a San Valentino, subito dopo che ho reso pubblica la mia diagnosi di Parkinson". Poco dopo, l'attore ha aggiunto: "È come una morte per me, che solo i fan possono riportare in vita".

Cipes non è un doppiatore qualunque: dal 2013 ha prestato la sua voce a Beast Boy in Teen Titans Go! e prima ancora nell'omonima serie animata, diventando parte integrante dell'identità del personaggio.

Una fonte vicina alla serie animata ha riferito che il ruolo di Beast Boy in Teen Titans Go! era in fase di riassegnazione a causa di divergenze creative, e che questa decisione non è stata presa in risposta alla rivelazione della diagnosi di Cipes.

Inoltre, Deadline ha appreso che a Cipes è stato offerto di doppiare un altro personaggio nella serie, per il quale ha già registrato delle battute, e un accordo di sviluppo per un potenziale personaggio da protagonista in futuro.

La replica della produzione e le prospettive future

Certo è che il confronto tra la versione ufficiale e le dichiarazioni dell'attore lascia aperta più di un'incognita. La lunga carriera di Cipes - che include ruoli vocali in franchise come Teenage Mutant Ninja Turtles, Ben 10 e Ultimate Spider-Man - testimonia un percorso professionale consolidato, ora oscurato da una vicenda che mescola la fragilità della malattia e la durezza dell'industria.

Intanto, i fan di Beast Boy osservano con attenzione: tra nostalgia, indignazione e solidarietà, sono proprio loro a rappresentare quella "linfa vitale" a cui lo stesso Cipes ha affidato la speranza di riportare in vita un personaggio che, con la sua voce, aveva reso indimenticabile.