Teen Titans Go! & Dc Super Hero Girls: Confusione Nel Multiverso, perché non perderlo su Infinity+

Prima di ottenere la regia di Super Mario - Il Film, gli animatori, registi e produttori Aaron Horvath e Michael Jelenic hanno raggiunto il successo grazie a uno dei prodotti d'animazione per il piccolo schermo più incisivi e seminali dell'ultimo decennio. Stiamo parlando di quella Teen Titans Go! che insieme a titoli quali Adventure Time e Il Meraviglioso Mondo di Gumball ha perfezionato il cosiddetto filone dei "cartoni per adulti", nient'altro che prodotti animati esteticamente appetibili per i più piccoli ma con un'anima talmente esuberante, intelligente e schizofrenica da fare il giro e piacere soprattutto ai genitori.

E nel caso specifico è tutt'ora così, dato che il cartone Warner Bros. Television e DC continua tutt'ora ad andare in onda portando la sua sferzante ironia non sense nelle case degli spettatori di tutto il mondo in formato seriale o con diversi lungometraggi. L'ultimo in ordine temporale, Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls: Confusione nel Multiverso, è il quarto film del franchise e il terzo crossover della saga, uscito nel 2022 direct to video e ora finalmente disponibile in streaming in esclusiva su Infinity+, ghiotta occasione per recuperarlo. E se avete bisogno di buoni motivi per farlo, siamo qui per voi.

Un incontro tra due dimensioni

Come detto, non si tratta del primo crossover dei Teen Titans Go! con le altre e importanti produzioni di WB Television. Prima di incrociare la loro strada con le DC Hero Girls il nostro eclettico gruppo di piccoli eroi fuori di testa aveva già collaborato con i Teen Titans "normali" e persino con i Nerdlucks di Space Jam, i piccoli e curiosi alieni che si tramutavano poi in giganteschi "mostri del basket" nel film con protagonisti i Looney Tunes e Michael Jordan. Particolarità di questo terzo crossover è l'apertura al Multiverso e la sua esplorazione, ovviamente senza mai rinunciare all'ormai iconico stile della serie e alla sua scrittura stravagante e parodica, integrando il tutto con i tratti e la forma delle eroine DC. Anzi, a dire il vero per buona parte del lungometraggio le vere protagoniste sono proprio le DC Super Hero Girls, mediaticamente più giovani rispetto ai Teen Titans Go! e soprattutto differenti per concezione narrativa. La trama si sviluppa infatti a partire dalla loro dimensione per poi riversarsi in quella dei Go!, che fungono da vero e proprio appoggio creativo per scombussolare l'ordine ritmico e più lineare delle avventure delle super-ragazze DC.

Nell'intreccio del film troviamo la Legion of Doom, Superman, le Super Villain Girls e la Zona Fantasma, tutti elementi certamente riconducibili ad entrambe le serie (d'altronde appartengono comunque all'etichetta DC) ma decisamente più vicine alla DC Super Hero Girls, che in contesto hanno necessità di crescere e farsi conoscere. Non è un caso che il punto di partenza sia la loro serie e la loro dimensione, ma è altrettanto fondamentale notare come i Teen Titans Go! siano il primo gruppo titolare del crossover, trainando in verità il prodotto anche nelle sue venature più esilaranti e completamente e positivamente senza senso, personalizzandolo a loro immagine e somiglianza e contaminando il multiverso con il loro inarrestabile e bambinesco groove supereroistico.

The Flash, la recensione del cinecomic DC: una corsa bella a metà

Un crossover irresistibile

Il twist creativo più interessante di Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls: Confusione nel Multiverso è dato proprio dal suo miscellanea tra due prodotti che, pur non diametralmente opposti, hanno obiettivi differenti. Da entrambi si recuperano i tratti concettuali fondamentali, scegliendo però di non sfruttarli in modo grezzo e puntando invece a un incontro e confronto di stile capace di unire le distanze, di sommarle con coerenza senza spogliarle della loro individualità. È così che le avventure più action e dalla trama elaborata di DC Super Hero Girls, pensate comunque per un pubblico più piccolo e per nulla complesse, abbracciano il divertimento più effervescente e fuori canone dei Teen Titans, raggiugendo un equilibrio decisamente riuscito per un prodotto direct to video ora anche in streaming. Se siete aficionados della serie di Horvath e Jelenic e amata l'animazione più easy e immediata, allora il film fa al caso vostro: un crossover irresistibile in grado d'intrattenere il solito ampio spettro di pubblico, fidelizzato o meno.