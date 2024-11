DCU: nuovi aggiornamenti su Teen Titans, The Authority e Lanterns

Oggi abbiamo alcune importanti indiscrezioni sul DCU da condividere con voi, tra cui gli eroi che probabilmente comporranno i Teen Titans dei DC Studios, un importante cambiamento per The Authority, i piani per Lanterns e molto altro ancora...

Oggi @ApocHorseman di Nexus Point News ha fornito alcuni aggiornamenti sul DCU. La rivelazione più importante è che, secondo quanto riferito, The Authority verrà rielaborato come film d'animazione; se è vero, si tratta di un cambiamento enorme, ma che ha senso visto quanto sono oscuri questi personaggi.

A proposito di team-up, si dice che i primi piani per Teen Titans prevedano che la formazione sia la stessa della serie animata. Ciò significa che avremo Robin (lo scooper ammette di non sapere quale), Starfire, Raven, Beast Boy e Cyborg.

Locandina di Teen Titans Go! Vs. Teen Titans

Per quanto riguarda il misterioso film su Bane/Deathstroke, si suppone che non si tratti di un film sui Segreti Sei, anche se vedremo altri cattivi familiari della DC "sparsi in ruoli minori". Il progetto Rogues sui più grandi nemici del Velocista Scarlatto è ancora in lavorazione, ma non è chiaro se Flash apparirà.

La seconda stagione di Peacemaker potrebbe preparare il terreno per l'introduzione di Checkmate. Per coloro che non conoscono il gruppo, si tratta di una divisione della Task Force X e potrebbe essere la nuova squadra di Christopher Smith.

Tra le altre informazioni, Swamp Thing è stato sospeso a causa degli impegni del regista James Mangold, Alan Tudyk non riprenderà il suo ruolo del Clayface di Creature Commandos perché i DC Studios vogliono un attore ventenne, e i progetti del DCU del 2027 saranno probabilmente i film su Clayface e Sgt. Rock, oltre a Booster Gold e Waller per la TV.

I Creature Commandos

Infine, ci concentriamo su Latners. Il William Macon di Garret Dillahunt sarà uno dei cattivi principali della serie, mentre Hal Jordan e John Stewart saranno i co-protagonisti dello show, nonostante John sia stato designato come successore di Hal. Particolarmente interessante è il fatto che è previsto un salto temporale piuttosto grande nello show.