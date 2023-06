Ted Lasso: Apple TV+ ha svelato il ritorno con uno spinoff?

Apple TV+ sembra aver confermato, con un tweet condiviso online, che il mondo di Ted Lasso potrebbe tornare con uno spinoff, di cui sarebbero stati svelati i protagonisti.

Il post pubblicato sottolinea infatti che "potrebbe esserci del potenziale" nel team composto da Beard (Brendan Hunt), Roy Kent (Brett Goldstein) e Nathan (Nick Mohammed).

Le ipotesi

Ad alimentare le ipotesi che sia in arrivo l'annuncio della produzione di uno spinoff è stato proprio Mohammed, interprete di Nate, che ha commentato il post di Apple TV+ con un'emoji che sottolinea come non possa dire nulla, facendo quindi intendere che c'è un segreto attualmente da mantenere.

La serie

Nella terza stagione il neo-promosso AFC Richmond si trova ad affrontare lo scherno dell'opinione pubblica, con le previsioni dei media che lo danno ultimo in Premier League; intanto Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come "ragazzo prodigio", è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United e sulla scia della sua controversa partenza da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume il ruolo di assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro e continua a lottare con i suoi problemi personali, Rebecca (Hannah Waddingham) si concentra su come riuscire a sconfiggere Rupert e Keeley (Juno Temple) cerca di diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli, sia dentro che fuori dal campo, ma il Team Lasso è pronto a dare comunque il meglio di sé.

Jason Sudeikis è Ted Lasso, un allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza come allenatore di calcio. Ma ciò che gli manca nella conoscenza, lo compensa con ottimismo, determinazione da sfavorito... e biscotti.

La pluripremiata serie Apple Original è interpretata anche da Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernandez, Kola Bokinni, Billy Harris, James Lance e Juno Temple.