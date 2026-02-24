Ted Lasso 4: Hannah Waddingham svela quando dovrebbero debuttare gli episodi inediti

Hannah Waddingham ha svelato quando dovrebbero debuttare gli episodi della stagione 4 di Ted Lasso, l'amata serie con protagonista Jason Sudeikis.

L'attrice, durante un'intervista rilasciata in occasione dei BAFTA Film Awards nella serata di domenica, ha infatti parlato del ritorno dello show sulla piattaforma di streaming Apple TV.

La rivelazione dell'interprete di Rebecca sul ritorno di Ted Lasso

Hannah Waddingham ha risposto alle domande di Deadline condividendo qualche aggiornamento sulle prossime puntate di Ted Lasso.

La star del piccolo schermo ha sottolineato: "Sarà qualcosa di completamente diverso con le nostre Lady Greyhounds. Non vedo l'ora che tutti possano vedere cosa accadrà".

Hannah ha quindi svelato quando dovrebbero debuttare gli episodi inediti: "Agosto, penso. Posso dire Agosto? Cosa accadrebbe se mi sbagliassi?"

L'attrice ha comunque ribadito: "Penso sarà in agosto".

Cosa racconterà la stagione 4

Apple TV ha già annunciato che lo show ritornerà in estate, mostrando quello che accade quando Ted (Jason Sudeikis) ritorna a Richmond, accettando di mettersi alla prova con la sua sfida più grande: allenare il team femminile di seconda divisione.

Sudeikis, in precedenza, ha già svelato che ha ideato una storia che potrebbe essere composta da tre stagioni, un po' come accaduto con la storia di Ted e della squadra maschile.

Ted Lasso 4, Ted e Rebecca in una scena

Waddingham non sembra intenzionata a uscire presto dal cast: "Lo farò fino a quando avrò 80 anni. La amo. Amo Rebecca Welton, il mio personaggio, e la scrittura è così magnifica. Jason Sudeikis e gli autori, sono come una macchina perfettamente messa a punto. E le lezioni di vita che ti rendi conto che stanno dando qui e lì sono semplicemente brillanti".

Hannah ha inoltre sottolineato che interpretare Rebecca le ha permesso di mostrare il suo lato più dolce e vulnerabile: "Mi hanno dato quella possibilità e sarò per sempre grata".

Nel cast dello show ci saranno anche Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Jeremy Swift e le new entries tra gli interpreti Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.