Ted Lasso allena una nuova squadra nel trailer che svela la data di uscita della stagione 4

Apple Tv ha condiviso il teaser trailer della stagione 4 di Ted Lasso che svela inoltre la data del ritorno sugli schermi dell'amata serie interpretata e prodotta da Jason Sudeikis.

L'appuntamento per i tanti fan è stato fissato al 5 agosto, giorno in cui sarà disponibile in streaming il primo episodio, seguito da nuove puntate ogni mercoledì fino al 7 ottobre.

Cosa racconterà la stagione 4 di Ted Lasso

Come anticipa il video promozionale, nei nuovi episodi di Ted Lasso si vedrà il protagonista interpretato da Jason Sudeikis ritornare a Richmond, questa volta per allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Ted e il suo team dovranno però affrontare numerosi ostacoli, pregiudizi, difficoltà e pensieri negativi, cogliendo delle opportunità inaspettate e imprevedibili.

Ecco il teaser trailer:

Chi ha recitato nello show

La quarta stagione di Ted Lasso potrà contare anche sul ritorno tra gli interpreti di Hannah Waddingham, Juno Temple, il vincitore dell'Emmy Brett Goldstein (che aveva commentato in modo ironico il ritorno dello show), Brendan Hunt e Jeremy Swift, insieme ai nuovi arrivati Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely.

La quarta stagione di Ted Lasso può contare inoltre sull'ingresso del vincitore dell'Emmy Jack Burditt come produttore esecutivo, grazie a un nuovo accordo con Apple TV.

Jason Sudeikis è protagonista e produttore esecutivo insieme a Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel. Brett Goldstein firma la sceneggiatura ed è produttore esecutivo al fianco di Leanne Bowen. Sara Walker e Phoebe Walsh sono sceneggiatrici e co-produttrici della quarta stagione, come pure Sasha Garron. Julia Lindon ha scritto la nuova stagione e Dylan Marron ricopre il ruolo di story editor. Bill Lawrence è produttore esecutivo attraverso la sua Doozer Productions, in collaborazione con Warner Bros. Television e Universal Television, una divisione di NBCUniversal Content. Anche Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer sono produttori esecutivi. La serie è stata sviluppata da Sudeikis, Lawrence, Joe Kelly e Brendan Hunt ed è basata sul format e sui personaggi preesistenti di NBC Sports.