Ted Lasso 4, ora sappiamo quando usciranno i nuovi episodi su Apple TV

Lo streamer ha appena confermato la finestra d'uscita della quarta stagione della serie con Jason Sudekis, pubblicando nuove immagini e anticipando dei dettagli sulla trama

Jason Sudeikis e l'AFC Richmond sono pronti a tornare. Apple TV ha annunciato che la quarta stagione di Ted Lasso debutterà a livello mondiale quest'estate, condividendo anche nuove immagini e dettagli sulla trama.

Attualmente in produzione, lo show vedrà il ritorno di Sudeikis, che è anche produttore esecutivo, oltre a Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift.

Tra i nuovi interpreti figurano Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely. Oltre all'annunciata collocazione estiva, non c'è ancora una data precisa sull'arrivo in streaming della nuova stagione.

Ted Lasso 4, Ted in campo con la squadra femminile del Richmond

Ted Lasso passa al calcio femminile

Nella quarta stagione, Ted torna a Richmond per affrontare la sfida più grande della sua carriera: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Come recita la sinossi: "Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci due volte, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato di poter cogliere".

Sarah Walker e Phoebe Walsh saranno le sceneggiatrici e produttrici della quarta stagione, mentre Sasha Garron sarà la co-produttrice. Julia Lindon scriverà per la quarta stagione e Dylan Marron sarà lo story editor.

Dopo il suo debutto mondiale su Apple TV, Ted Lasso ha immediatamente battuto tutti i record, diventando la serie comica con il maggior numero di nomination agli Emmy nella sua prima stagione. La serie ha poi vinto due Emmy consecutivi come migliore serie comica per le sue prime due stagioni in onda.

Ted Lasso 4, Ted e Rebecca in una scena

Si riparte dall'emozionante finale della terza stagione

La terza stagione di Ted Lasso si concludeva con un finale agrodolce e molto emotivo: dopo aver sfiorato il titolo di Premier League con il Richmond, Ted decide di tornare negli Stati Uniti per stare vicino al figlio Henry, accettando che il suo percorso a Londra sia arrivato al termine.

Rebecca, finalmente in pace con se stessa, lascia andare il controllo sul club e si apre a una nuova fase della sua vita, mentre Keeley sceglie l'indipendenza professionale rilanciando la propria carriera. Nate, dopo aver toccato il fondo, trova una strada di redenzione e riconciliazione, tornando al Richmond in modo più maturo e umile.