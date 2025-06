Ted Lasso 4: Nick Mohammed parla del possibile ritorno di Nate

L'attore Nick Mohammed, che nella serie ha la parte di Nate, ha lasciato in sospeso i fan che si chiedono se farà parte del cast della stagione 4 di Ted Lasso.

La serie Ted Lasso tornerà con gli episodi della stagione 4, tuttavia tra i membri del cast potrebbe non esserci Nick Mohammed.

L'attore ha la parte di Nathan 'Nate' Shelly nello show targato Apple TV+ e nel terzo capitolo della storia il personaggio ha avuto un percorso davvero complicato.

Mohammed sul futuro di Nate

L'attore, intervistato da Associated Press Entertainment, ha parlato della stagione 4 di Ted Lasso lasciando un po' in sospeso i fan del progetto.

Nick Mohammed ha dichiarato: "Non posso dire molto oltre al fatto che sarà realizzata. Sarà sul calcio femminile di AFC Richmond. Chi sa se Nate sarà ancora lì? Dovremo scoprirlo".

L'interprete di Nate ha aggiunto: "Lui è un grandioso allenatore di calcio che, probabilmente, a questo punto si sarà allontanato".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La storia del personaggio

Nella serie Ted Lasso si assiste all'evoluzione di Nate che inizia a compiere una scalata all'interno della gerarchia del mondo del calcio. Il successo, tuttavia, fa emergere il suo lato oscuro e il personaggio unisce le forze con l'ex marito di Rebecca Welton e lavora con il West Ham United. Nella terza stagione Nate compie un percorso verso la redenzione, chiedendo poi scusa ai suoi ex colleghi e ritornando a collaborare con Ted.

I fan dovranno quindi attendere per scoprire se nella quarta stagione ritornerà il personaggio interpretato da Mohammed nelle puntate inedite, le cui riprese dovrebbero iniziare durante il mese di luglio.

Hannah Waddingham aveva inoltre spiegato: "I nostri autori sono letteralmente dei cavalieri jedi. Sono semplicemente incredibili. E abbiamo una stanza piena di uomini che sono davvero femministi. Quindi ci sono delle donne favolose e gli uomini che sono coinvolti, e penso che si possa vedere realmente quella situazione negli script".