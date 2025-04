Ted Lasso 4, Brett Goldstein: "La quarta stagione? Come un gatto sepolto che torna"

Brett Goldstein, volto amatissimo di Ted Lasso nei panni del ruvido ma leale Roy Kent, nonché membro del team di sceneggiatura, ha recentemente condiviso la sua opinione sul futuro della serie.

Intervenendo nel podcast Wild Card, l'attore ha confermato che una quarta stagione è effettivamente in discussione, attualmente in fase embrionale nella cosiddetta "writers' room". Tuttavia, le sue parole non suonano come un vero annuncio di entusiasmo per un ritorno tanto atteso dai fan.

"L'abbiamo seppellito..."

Per raccontare il proprio stato d'animo riguardo a un possibile revival, Goldstein ha scelto un aneddoto molto particolare, una metafora piuttosto insolita che ha attirato l'attenzione degli appassionati. "Ho un amico con cui andavo all'università. Da bambino aveva un gatto a cui era molto legato. Un giorno il gatto venne investito da un'auto. Lo seppellirono in giardino, e lui, distrutto, passò la notte a pregare che tornasse. E il gatto tornò davvero. Ma non era il suo gatto. Avevano seppellito il gatto sbagliato".

Ted Lasso: un'immagine della serie

Goldstein ha continuato il racconto riflettendo sulle implicazioni psicologiche di quella esperienza: "Mi sono detto: non c'è da stupirsi che questo tizio sia fuori di testa, perché pensa che la morte non sia reale, quindi è ovvio che sia pazzo. È un tipo così strano, perché pensa di poter riportare le cose indietro dalla morte".

Proprio da questa riflessione nasce il paragone con Ted Lasso. "Mi sento come quel bambino. Abbiamo pianto, abbiamo fatto un funerale, l'abbiamo lasciata andare. E adesso diciamo: 'Ehi, potremmo farla tornare'. È un potere enorme, e fa anche un po' paura".

Le parole di Goldstein si riferiscono al fatto che, dopo il finale della terza stagione - originariamente pensato come una vera conclusione per la serie -, Apple TV+ avrebbe mostrato interesse per una continuazione del progetto, che si sta esplorando proprio in queste settimane. Nonostante l'assenza di un annuncio ufficiale, la notizia che la writers' room sia attiva lascia intendere che qualcosa si stia effettivamente muovendo.

Ted Lasso: un'immagine di Brett Goldstein

Secondo quanto trapelato, la quarta stagione vedrebbe il personaggio di Ted Lasso, interpretato da Jason Sudeikis, assumere un nuovo incarico alla guida di una squadra di calcio femminile. Un passaggio importante, che segnerebbe anche una nuova direzione narrativa per lo show. Sudeikis, oltre a essere protagonista, è anche co-creatore della serie insieme a Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, e ha più volte ribadito che il progetto iniziale prevedeva solo tre stagioni.

Ciononostante, il possibile prosieguo vede già coinvolti molti dei volti principali del cast, tra cui Hannah Waddingham, Juno Temple, Jeremy Swift e, ovviamente, Goldstein stesso.