Juno Temple, la star di Ted Lasso ammette: "Mi devo ancora abituare a vedermi sullo schermo"

L'attrice ha confessato di non essere ancora abituata a riguardarsi sullo schermo, così come per parecchi suoi colleghi.

In una recente intervista, Juno Temple ha ammesso di non essere ancora abituata a vedersi sullo schermo nei lavori che svolge per il cinema e la tv. L'attrice britannica è principalmente nota per il ruolo di Keeley Jones nella serie tv Ted Lasso, e ha rivelato di non essere particolarmente a proprio agio in quelle situazioni.

Nella chiacchierata con il collega Miles Teller per il magazine Interview, Temple che guarda i suoi progetti soltanto se le è piaciuto particolarmente girarli. Soltanto in queste particolari occasioni, l'attrice è spinta a osservare il proprio lavoro una volta concluse le riprese sul set.

Difficile vedersi

"Penso che dipenda da come mi sono sentita mentre lo facevo" ha spiegato Temple "Come mi sentivo sul lavoro. In un certo senso, mi sto ancora abituando a guardarmi, suppongo, in una maniera un po' strana. Non è qualcosa che amo fare e che mi entusiasma ma può essere davvero interessante dal punto di vista dell'apprendimento".

Poi la confessione:"Non ho mai guardato in cui ho recitato due volte, questo lo posso dire". Tuttavia, in una sola occasione Juno Temple è stata 'costretta' a riguardare più e più volte il lavoro svolto sullo schermo e lo ha raccontato proprio a Miles Teller durante l'intervista.

Una sola volta

"Quando eravamo nel periodo del COVID, e sono andata in Nuova Zelanda per girare qualcosa" spiega Temple "Ho dovuto fare una quarantena di due settimane in hotel, e c'erano solo due canali che trasmettevano film. Un film in cui ho recitato veniva trasmesso a giorni alterni, tre volte al giorno".

L'impatto? Non proprio gradevole, a giudicare dalle sue parole:"È stato un incubo. Era come una forma di tortura". Di recente, Juno Temple ha recitato in Venom: The Last Dance di Kelly Marcel, al fianco di Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Stephen Graham e Alanna Ubach.