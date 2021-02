Taylor Kitsch star di The Terminal List accanto a Chris Pratt

L'attore Taylor Kitsch è entrato a far parte del cast della serie The Terminal List, prodotta da Amazon Studios, con star Chris Pratt.

Taylor Kitsch affiancherà Chris Pratt nel cast di The Terminal List, una serie tratta dal romanzo scritto da Jack Carr che verrà realizzata per Amazon.

Il progetto vedrà la star di Guardiani della Galassia impegnata anche in veste di produttore esecutivo in collaborazione con Civic Center Media e MRC Television.

Antoine Fuqua sarà il regista di The Terminal List e la sceneggiatura del progetto sarà di David DiGilio (Strange Angel).

Il protagonista della storia sarà James Reece (Chris Pratt) dopo che il suo plotone di Navy SEAL è vittima di un'imboscata durante una missione sotto copertura ad alto rischio. Reece ritorna a casa dalla sua famiglia con ricordi contrastanti di quanto accaduto e inizia a chiedersi se è colpevole. Dopo che emergono nuove prove, Reece scopre delle forze oscure che lavorano contro di lui, mettendo a rischio la sua vita e quella delle persone che ama.

Taylor Kitsch avrà il ruolo di Ben Edwards, un ex marine e miglior amico di James Reece. Il giovane ora lavora per la CIA e usa le sue infrmazioni e capacità per aiutare Reece a vendicarsi.

The Terminal List è un adattamento del romanzo scritto da Jack Carr e l'autore è coinvolto anche come produttore esecutivo.