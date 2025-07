The Terminal List: Dark Wolf, il trailer mostra il passato di Ben, interpretato da Taylor Kitsch

Prime Video ha condiviso il trailer della serie The Terminal List: Dark Wolf, lo spinoff prequel che avrà come star Taylor Kitsch, Chris Pratt e Tom Hopper.

Il progetto, in arrivo in streaming sulla piattaforma di Amazon dal 27 agosto, è stato co-creato da Jack Carr e dallo showrunner David DiGilio.

Cosa racconterà la serie

Al centro della trama di The Terminal List: Dark Wolf c'è Ben Edwards (Taylor Kitsch), seguendo negli episodi il percorso che lo porta dai Navy SEAL al lato clandestino delle Operazioni Speciali della CIA, approfondendo il lato più oscuro dei conflitti e il costo umano che implicano.

Chris Pratt, nelle puntate, riprende il ruolo di James Reece.

Nel trailer vengono condivise le prime immagini delle puntate e si mostrano delle interazioni tra Ben e James, oltre a dare spazio ad alcuni momenti delle missioni in cui sono coinvolti i due protagonisti, già conosciuti dagli spettatori del progetto targato Prime Video.

Ecco il video:

Il cast e i produttori dello show

Tra gli interpreti del progetto prequel ci sono inoltre Robert Wisdom nel ruolo di Jed Haverford, Luke Hemsworth nei panni di Jules Landry, Dar Salim che ha la parte di Mohammed Farooq, Rona-Lee Shimon che sarà Eliza Perash, Shiraz Tzarfati nel ruolo di Tal Varon, e Jared Shaw che è Ernest 'Boozer' Vickers.

Kitsch e Pratt sono coinvolti nel progetto anche come produttori, in collaborazione con lo sceneggiatore e showrunner DiGilio, Carr, Antoine Fuqua e Kat Samick.

L'autore Max Adams, un ex membro dei Navy SEAL, e il consulente Jared Shaw sono inoltre produttori, mentre il regista Frederick E.O. Toye ha diretto il pilot ed è uno dei produttori.

Terminal List è una coproduzione di Amazon Studios e Civic Center Media, in collaborazione con MRC Television.