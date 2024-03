The Terminal List: Dark Wolf, iniziate le riprese della serie con Chris Pratt, ecco le foto dal set

Le riprese di The Terminal List: Dark Wolf sono ufficialmente iniziate e dal set arriva la prima foto che mostra Chris Pratt di nuovo nel ruolo di James Reece.

Lo show di Prime Video tratto dai romanzi di Jack Carr ha infatti ottenuto il rinnovo per la seconda stagione e per un progetto prequel, in cui si racconterà il passato dei personaggi.

Il nuovo progetto

Prime Video ha pubblicato su Instagram i primi ciak della serie prequel di Terminal List, attualmente intitolata Dark Wolf.

Il progetto è creato da Carr e dal creatore/showrunner della prima stagione, David DiGilio, incentrato su Ben Edwards, il personaggio amato dai fan interpretato da Taylor Kitsch (prossimamente in Painkiller e American Primeval, Waco, True Detective).

La serie prequel includerà anche altri personaggi iconici creati da Carr tra cui James Reece (Chris Pratt), Raife Hastings, Mohammed Farooq, e Ernest "Boozer" Vickers (Jared Shaw). La storia è un thriller di spionaggio che porterà gli spettatori nel percorso di Edwards dai Navy SEAL ad agente paramilitare della CIA approfondendo il lato più oscuro dei conflitti e il costo umano che implicano.

Terminal List, la recensione: Chris Pratt prende a pugni il sogno americano

Taylor Kitsch sarà il protagonista della serie prequel e ricoprirà anche il ruolo di executive producer al fianco di Chris Pratt per Indivisible Productions, di Antoine Fuqua per Hill District Media, dello scrittore Jack Carr, dello sceneggiatore/showrunner David DiGilio, dell'ex Ranger dell'esercito Max Adams e dell'ex Navy SEAL Jared Shaw.

Terminal List è una coproduzione di Amazon Studios e Civic Center Media, in collaborazione con MRC Television.