The Terminal List 2: Gabriel Luna entra nel cast della serie con Chris Pratt

The Terminal List 2 avrà nel suo cast anche Gabriel Luna che affiancherà quindi sul set della serie targata Prime Video il protagonista Chris Pratt, coinvolto anche come produttore esecutivo.

Il primo capitolo della storia di James Reece si ispirava all'omonimo romanzo scritto da Jack Carr, mentre i nuovi episodi porteranno sugli schermi gli eventi raccontati in True Believer.

Chi interpreterà l'attore negli episodi

Il personaggio affidato all'attore Gabriel Luna in Terminal List è conosciuto dai lettori: Freddy Strain, l'ex membro del SEAL Team 6 e ora agente della CIA. L'uomo è un cecchino esperto e un dedito uomo di famiglia che è convinto che James Reece sia sopravvissuto agli eventi raccontati nella prima stagione.

Pratt nella serie Prime Video

Il protagonista interpretato da Chris Pratt dimostrerà a Freddy che in casi disperati si può agire senza seguire le regole, mentre l'impegno di Strain nei confronti della famiglia, della nazione e della causa lo aiuteranno nel suo percorso verso la redenzione.

Il team di The Terminal List

Lo show realizzato per Prime Video è prodotto dal creatore David DiGilio, Antoine Fuqua e Kat Samick, in collaborazione con Carr, l'ex membro dell'esercito Max Adams e l'ex membro dei Navy SEAL Jared Shaw. Amazon MGM Studios e Civic Center, insieme a MRC, hanno sostenuto la produzione dello show.

The Terminal List ha ottenuto da Amazon il rinnovo per la seconda stagione e il via libera alla produzione di Dark Wolf, un progetto prequel.

Gabriel Luna ritornerà protagonista tra poche settimane sul piccolo schermo anche in occasione della seconda stagione di The Last Of Us. In precedenza ha avuto il ruolo di Ghost Rider/Robbie Reyes in Agents of S.H.I.E.L.D., mentre tra i film in cui ha recentemente recitato c'è The Astronaut, presentato pochi giorni fa all'evento SXSW 2025.