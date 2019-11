Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, J.J. Abrams: "Una copia dello script era finita su eBay!"

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, come ha rivelato J.J. Abrams, è stato al centro di una potenziale fuga di notizia quando lo script è finito su eBay,

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stato al centro di una crisi dietro le quinte: J.J. Abrams ha infatti rivelato che una copia dello script dell'atteso capitolo conclusivo della trilogia era finito in vendita su eBay a causa della distrazione di uno degli attori, di cui non è stata rivelata l'identità.

Il regista di Episodio IX, durante un'intervista rilasciata alla trasmissione Good Morning America, ha infatti raccontato che tutte le anticipazioni relative a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrebbero potuto finire online. J.J. Abrams ha svelato: "Uno dei nostri attori, non dirò quale - voglio farlo, ma non lo farò - l'ha lasciato sotto il proprio letto ed è stato trovato da qualcuno che stava pulendo la stanza".

La situazione si è quindi complicata: "Lo script è poi stato dato a qualcuno che ha deciso di venderlo su eBay".

Uno dei responsabili del team della Disney che monitora le notizie e i dati online ha però notato l'annuncio e l'ha acquistato immediatamente, rientrando in possesso del prezioso documento.

Considerando che il copione viene consegnato solo ai protagonisti, mentre le comparse e i personaggi secondari non possono leggere l'intero documento e nemmeno portarlo a casa, online è già iniziata la "caccia" al colpevole del potenziale disastro che avrebbe rovinato l'attesa, e la visione, a innumerevoli fan che aspettano con trepidazione e curiosità la distribuzione nelle sale del film in arrivo il 18 dicembre.

