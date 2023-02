Tár: gli eredi di Leonard Bernstein "confermano" che Lydia è stata una studentessa del padre

Nel film diretto da Todd Field la protagonista Lydia Tár, interpretata da Cate Blanchett, sostiene di aver avuto come mentore Leonard Bernstein e ora gli eredi del direttore d'orchestra sono intervenuti sulla questione, confermando il legame.

Il regista del lungometraggio aveva parlato dell'elemento presente nella storia sostenendo che il personaggio stesse mentendo per dare più spessore e prestigio alla sua immagine pubblica.

Field, parlando delle dichiarazioni che il personaggio di Lydia compie in TAR, aveva spiegato: "Sarebbe utile lasciarla mentire sul suo legame con Leonard Bernstein, anche se non avesse mai studiato con lui, perché quell'associazione sarebbe davvero, davvero buona visto che è una donna e pensando a come la vita di Lenny si è conclusa. Ma non penso che abbia mai studiato con Leonard Bernstein". Il regista aveva ribadito: "Se facciamo due calcoli: Lenny è morto quando? Nel 1990? Quando sta studiando con Lenny Bernstein? Non penso sia accaduto".

TÁR: Cate Blanchett in un'immagine del film

I portavoce degli eredi di Bernstein hanno voluto rispondere all'intervista rilasciata dal regista a The New Yorker sostenendo che, "nello spirito legato alle conversazioni sul film", possono "confermare a Field che la sua eroina era una teenager prodigio il cui talento era talmente formidabile da farle ottenere il permesso speciale necessario per farla entrare tra gli studenti di Bernstein a Tanglewood nell'estate del 1990, durante l'ultimo anno di vita del direttore d'orchestra. Il suo impatto sulla sua abilità artistica è indelebile, fino ai suoi movimenti in stile "lavatrice" agitata, un intrigante adattamento del leggendario stile di Bernstein sul podio".

Nella missiva inviata alla rivista, Jamie, Alexander e Nina Bernstein hanno proseguito sottolineando: "Se Field, con le sue dichiarazioni, volesse insinuare che la reputazione di Bernstein potrebbe trarre beneficio dall'essere associata a direttori d'orchestra donne, Tár stessa, essendo la più famosa protetta di Bernstein, potrebbe sottolineare che ha insegnato a donne e uomini. Ha inoltre introdotto milioni di ragazze e ragazzi alla gioia della musica tramite i suoi Young People's Concerts trasmessi in televisione, gli stessi che Lydia Tár ha guardato in modo ossessivo grazie alle videocassette. Bernstein ha ispirato migliaia di spettatori a dedicarsi alla musica, precisamente quello che è accaduto a Tár".