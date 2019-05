Taormina 2019: a Nicole Kidman il Taormina Arte Award

Sarà Nicole Kidman l'ospite d'onore della 65a edizione del Taormina Film Fest che si svolgerà dal 30 giugno al 6 luglio 2019. L'attrice australiana Premio Oscar come migliore attrice per The Hours, riceverà il Taormina Arte Award nella suggestiva cornice del Teatro Antico.

The killing of a Sacred Deer: un bel primo piano di Nicole Kidman

Il Festival, che quest'anno avrà come madrina l'attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales, è prodotto e organizzato per il secondo anno consecutivo da Videobank, in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte (sostenuta dall'Assessorato regionale al Turismo e dal Comune di Taormina), con la direzione artistica di Silvia Bizio e Gianvito Casadonte. Ad inaugurare la rassegna Ladies in Black, il nuovo film del regista australiano Bruce Beresford, che sarà presente a Taormina insieme a gran parte del suo cast. Tra gli altri ospiti, Kasia Smutniak con il film Dolce Fine Giornata di Jacek Borcuch, recentemente premiato al Sundance.

Tra le proiezioni speciali sul grande schermo ci sara' la prima italiana di Yesterday di Danny Boyle sui Beatles, con Hamish Patel e Lily James, e l'attesissimo film concerto Amazing Grace, con una giovane Aretha Franklin. La Giuria composta dallo scrittore André Aciman, dal compositore Carlo Siliotto e dall'attrice Laura Morante è presieduta da Oliver Stone che tra l'altro presenterà al festival il documentario The Untold History of Ukraine di Igor Lopatonok, di cui è produttore esecutivo.

Big Little Lies 2: il trailer svela i nuovi problemi delle protagoniste

La locandina del 65° Taormina Film Fest è dedicata al gioco sensuale mirabilmente personificato dalla celebre scena del ballo del film Il conformista di Bernardo Bertolucci, al quale viene idealmente tributato un omaggio alla memoria. Per maggiori informazioni: www.taorminafilmfest.it.