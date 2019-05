Big Little Lies 2: il trailer svela i nuovi problemi delle protagoniste

Big Little Lies 2 ha un nuovo trailer in attesa del debutto sugli schermi previsto per il 9 giugno negli Stati Uniti e il 18 in Italia, grazie a Sky Atlantic.

Lo show continuerà la storia dopo la morte di Perry, il marito violento di Celeste, evento che ha legato il gruppo di abitanti di Monterey a causa del segreto che hanno deciso di mantenere per continuare le proprie vite senza conseguenze legali.

Il trailer della serie Big Little Lies - Piccole grandi bugie mostra le amiche cercare di riprendere una vita normale, aiutandosi con la terapia o provando a dimenticare il passato grazie a nuovi impegni e amori.

L'entrata in scena di Mary Louise Wright, la madre di Perry, e le indagini della polizia renderanno però davvero complicato realizzare il desiderio di una vita normale.

Ecco il trailer:

Lo show è tratto dal romanzo di Liane Moriarty, autrice anche dell'idea per le puntate inedite ambientate dopo l'epilogo della storia narrata nel libro, e l'adattamento per il piccolo schermo è stato firmato da David E. Kelley, mentre la regia è stata firmata da Andrea Arnold.

Madeline, Celeste, Jane, Renata e Bonnie, le protagoniste interpretate da Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern e Zoë Kravitz.

