Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis nelle prime foto della serie Scarpetta

Amazon ha condiviso online le prime foto della serie Scarpetta, tratta dai romanzi scritti da Patricia Cornwell e con protagoniste Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis.

Il progetto per il piccolo schermo è stato sviluppato e scritto da Liz Sarnoff, mentre le due star del cinema sono coinvolte come produttrici in collaborazione con il team di Blumhouse Television e il regista David Gordon Green.

Cosa racconterà la serie

Il debutto di Scarpetta sulla piattaforma di streaming è previsto per l'11 marzo su Prime Video.

Al centro della trama ci sarà la dottoressa Kay Scarpetta (interpretata da Nicole Kidman) che, con le sue capacità e l'incredibile spirito d'osservazione, è determinata nel tentativo di dare voce alle vittime, scoprire l'identità di un serial killer e dimostrare che un caso di 28 anni prima, che le ha permesso di fare carriera, non sarà anche la sua rovina.

Scarpetta: una foto della protagonista Nicole Kidman

Scarpetta: una foto delle star Jamie Lee Curtis e Nicole Kidman

La serie esplorerà inoltre la complessa psicologia che contraddistingue i criminali e gli investigatori, creando così un thriller che esamina le conseguenze del tentativo di ottenere giustizia a ogni costo.

Gli episodi mostreranno il passato del personaggio, quando iniziava a muovere i primi passi nel settore alla fine degli anni '90, e il presente, in cui Kay ritorna nella città in cui è cresciuta e inizia a indagare su un brutale omicidio. Scarpetta deve inoltre fare i conti con rapporti complessi, tra cui quello con la sorella Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis), tensioni e rivalità al lavoro, e segreti che minacciano di distruggere tutto quello che ha costruito nel corso degli anni.

Scarpetta: un'immagine delle attrici Jamie Lee Curtis e Nicole Kidman

Scarpetta: Bobby Cannavale insieme ad Ariana DeBose

Gli interpreti dello show

Nel cast ci saranno anche Bobby Cannavale nel ruolo del detective Pete Marino, Simon Baker che sarà il profiler Benton Wesley, Ariana DeBose nel ruolo dell'esperta in tecnologia Lucy Watson.

Nei flashback recitano invece Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale, e Hunter Parrish rispettivamente nei ruoli di Kay, Dorothy, Pete e Benton.

David Gordon Green, che prossimamente realizzerà un biopic musicale su Lionel Richie, ha firmato la regia di cinque puntate della prima stagione della serie Amazon.

Scarpetta: una foto della serie tratta dai romanzi di Patricia Cornwell