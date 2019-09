Tango & Cash: Sylvester Stallone vuole il sequel con Kurt Russell!

Sylvester Stallone sogna un sequel del cult Tango & Cash che naturalmente deve coinvolgere anche il suo amico e collega Kurt Russell.

tango

Nel 1989 Sylvester Stallone e Kurt Russell hanno recitato fianco a fianco nel buddy cop Tango & Cash e adesso Stallone vuole un sequel. Il divo ha svelato a Fandango che accetterebbe il progetto immediatamente: "Non cu penserei un secondo. Io e Kurt Russell di nuovo insieme." Stallone ha svelato che Kurt Russell non è così convinto del progetto: "Mi ha detto 'Non lo so, Sly... Eravamo giovani e ora siamo vecchi, non lo so'. Così gli ho risposto 'Kurt, ci devi essere.' Ne riparleremo a breve".

Sylvester Stallone: un divo tutto muscoli... e tanto cervello!

Sylvester Stallone ha rivelato, inoltre, di essere impegnato con il regista Robert Rodriguez nello sviluppo di una serie tv ispirata a Cobra, altro cult degli anni '80. "Ne sto discutendo con Robert Rodriguez proprio adesso e sembra che la serie su Cobra si farà. Adesso è la sua creatura."

A partire dal 26 settembre Sylvester Stallone sarà nei cinema italiani con Rambo Last Blood, quinto capitolo della saga dedicata al reduce del Vietnam.