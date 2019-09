Sylvester Stallone e Robert Rodriguez al lavoro su Cobra, serie tv ispirata al film?

Sylvester Stallone ha confermato che sta lavorando alla serie tv dedicata al film Cobra insieme al regista Robert Rodriguez.

La notizia è arrivata durante il giro promozionale per promuovere l'uscita di Rambo Last Blood, quando Sylvester Stallone ha nominato il collega che probabilmente sarà alla regia del progetto: "Sto parlando con Robert Rodriguez proprio in questi giorni di Cobra, che a quanto pare potrebbe davvero accadere. Adesso è praticamente una sua creatura."

Cobra: un primo piano di Sylvester Stallone

In Cobra, Sylvester Stallone interpretava il rude sbirro di strada Marion Cobretti, che ha la missione di proteggere l'unica testimone rimasta di una pericolosa e ambiziosa setta di assassini. Parlando del suo personaggio, l'attore lo aveva così descritto:"L'idea era: come starebbe Bruce Springsteen con una pistola in mano? Era come se il rock'n'roll potesse incontrare il drammatico"

In attesa di dichiarazioni ufficiali da parte di Robert Rodriguez, il suo coinvolgimento fa pensare che il progetto potrebbe essere trasmesso dal suo network El Rey, in quanto la rete è sì specializzata in contenuti grindhouse e destinati a una audience adulto.