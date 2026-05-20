Sylvester Stallone e la showrunner di The Walking Dead insieme per una serie sui serial killer

Inarrestabile Sylvester Stallone. In attesa di rivederlo in azione nei panni di Dwight Manfredi nella quarta stagione di Tulsa King, il divo ha annunciato un nuovo progetto in veste di produttore.

Stallone unirà le forze con Channing Powell, sceneggiatrice e produttrice della saga di The Walking Dead, per portare sul piccolo schermo una popolare serie di romanzi su un serial killer, la saga di J.D. Barker 4MK.

Un primo piano di Sylvester Stallone

Che cosa sappiamo dell'adattamento della saga di 4MK

La serie 4MK comprende vari libri, ma la serie TV si baserà principalmente sulla trilogia principale, composta da La quarta scimmia, La Quinta Vittima e Il sesto bambino malvagio. Al centro della storia le indagini del detective Sam Porter nella sua caccia al Killer delle Quattro Scimmie, feroce serial killer che ha rapito e assassinato brutalmente numerose donne a Chicago.

Channing Powell ricoprirà i ruoli di showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie in arrivo. Anche Stallone e D. Matt Geller di Balboa Productions saranno produttori esecutivi. Christian Bersani supervisionerà la serie.

"J.D. Barker ha creato un mondo di enorme portata, con pericoli reali, una trama spietata e una mitologia perfetta per una serie televisiva di alto livello", ha dichiarato Sylvester Stallone annunciando il nuovo progetto. "Channing Powell non è solo una scrittrice e produttrice di grande talento, ma una vera creatrice con una rara padronanza di storie oscure incentrate sui personaggi, ed è la persona giusta per portare 4MK sul piccolo schermo. Questo è il tipo di opera che il pubblico non si limita a guardare, ma da cui viene completamente catturato, e ha tutte le carte in regola per diventare una serie di grande impatto capace di riscuotere un successo globale."

"Fin dall'inizio, 4MK è stato concepito come un'esperienza implacabile e psicologicamente intensa, in cui ogni rivelazione ferisce più profondamente, ogni segreto ha un prezzo e ogni personaggio è costretto a confrontarsi con i lati più oscuri di sé", ha affermato l'autore J.D. Barker. "Sylvester Stallone e il suo team hanno subito colto la potenza, il pericolo e il potenziale di franchise di quel mondo, e Channing Powell possiede esattamente quel tipo di istinto per i personaggi, la tensione e la narrazione a lungo termine che può far sì che il tutto abbia un impatto davvero forte sullo schermo. Con questa forza creativa, 4MK non sarà solo una serie televisiva avvincente, ma sarà il tipo di serie che si insinua sotto la pelle degli spettatori e ci rimane. Non potrei essere più entusiasta di vederla prendere vita."

Questa non è la sola serie da produttore in arrivo per Stallone. Solo poche settimane fa il divo ha annunciato una collaborazione con Quentin Tarantino per una serie in sei parti ambientata negli anni '30.