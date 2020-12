Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno: Sylvester Stallone appare per pochi minuti nel film

Nonostante la sua posizione di spicco in Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno, Sylvester Stallone, in realtà, appare nelle scene della pellicola, dal destino poco fortunato, soltanto per totale pari a quindici minuti. Nel corso degli anni l'attore americano ha parlato negativamente del film in più occasioni.

Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno: Sylvester Stallone in un momento del film

A proposito della pellicola Stallone, indipendentemente dal tempo che ha passato davanti alla telecamera, ha dichiarato: "Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno è stato uno dei film più scadenti e prodotti in modo a dir poco orribile a cui ho preso parte nella mia carriera."

A proposito della lunghezza delle riprese, durate poco più di venti giorni, l'attore ha aggiunto: "Il regista e i produttori hanno avuto troppa fretta e mi hanno concesso poco tempo e per questo motivo non sono riusciti a realizzare un film che fosse all'altezza del primo capitolo."

Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno: Sylvester Stallone e Jesse Metcalfe in una scena del film

David Ehrlich di IndieWire ha valutato negativamente il film e ha aggiunto: "Ci sono molti attori con un ottimo star power in questo film, ma non esiste celebrità al mondo che avrebbe potuto salvare questa sciocchezza cinematografica, è una vera e propria brutta copia del capitolo precedente del franchise. Nemmeno Arnold Schwarzenegger, che ha affrontato Stallone nel primo, avrebbe potuto salvare questo noiosissimo film."