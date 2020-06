Escape Plan 2, Sylvester Stallone: "Il film più brutto nel quale ho avuto la sfortuna di recitare"

A proposito di Escape Plan 2, durante una conferenza stampa relativa al tour promozionale di Escape Plan 3, e attraverso alcuni post pubblicati dall'attore sui suoi profili social, Sylvester Stallone si è lasciato andare ad una serie di commenti pochi lusinghieri a proposito del precedente capitolo della saga.

Il celebre attore hollywoodiano ha dichiarato: "Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno è stato uno dei film più scadenti e prodotti in modo a dir poco orribile a cui ho partecipato nella mia carriera." Il film è stato girato in venti e giorni e questo aspetto della produzione è stato criticato da molti attori del cast. Stallone, che è presente sullo schermo soltanto per quindici minuti, ha anche aggiunto: "Il regista e i produttori non sono riusciti a realizzare un film che fosse all'altezza del primo capitolo."

Il film, nelle recensioni di Rotten Tomatoes, detiene una valutazione di approvazione dell'8% sulla base di 24 recensioni, con una valutazione media di 2,44 punti su un totale di dieci. Sebbene il film sia stato un discreto successo dal punto di vista commerciale i critici di tutto il mondo sembrano essere d'accordo con le dichiarazioni di Stallone.

Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno: Sylvester Stallone in una scena del film

David Ehrlich di IndieWire ha valutato negativamente il film e ha aggiunto: "Ci sono molti attori con un ottimo star power in questo film, ma non esiste celebrità al mondo che avrebbe potuto salvare questa sciocchezza cinematografica, è una vera e propria brutta copia del capitolo precedente del franchise. Nemmeno Arnold Schwarzenegger, che ha affrontato Stallone nel primo, avrebbe potuto salvare questo noiosissimo film."