Sylvester Stallone e Dolph Lundgren nella serie The International, CBS produce il pilot

Sylvester Stallone e Dolph Lundgren tornano a collaborare nella serie tv The International; CBS ha messo in cantiere il pilot dello show che sarà un action drama con protagonista Dolph Lundgren.

Rocky IV - Sylvester Stallone e Dolph Lundgren sul ring

L'inossidabile duo composto da Sylvester Stallone e Dolph Lundgren, ma stavolta sul piccolo schermo. I due amici e colleghi collaboreranno alla serie The International, co-prodotta dai due divi con la Balboa Productions di Stallone e CBS TV Studios. Sylvester Stallone dirigerà Dolph Lundgren nell'action drama.

The International, scritto dal veterano Ken Sanzel, vede protagonista Anders Soto (Lundgren). Parte negoziatore, parte spia internazionale, Anders è un agente dei servizi segreti che lavora per conto dell'ONU e viene chiamato a risolvere i delicati problemi del mondo applicando soluzioni alternative.

"Io e Balboa Productions siamo orgogliosi di annunciare questo incredibile nuovo show intitolato The International. Sarà fantastico lavorare col mio vecchio amico da pugno duro @dolphlundgren!" aveva scritto Stallone qualche tempo fa su Instagram annunciando il progetto che ora sta per entrare in lavorazione.

