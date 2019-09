Rambo Last Blood: Sylvester Stallone svela i tre ingredienti essenziali per un buon film

L'interprete di Rambo Last Blood Sylvester Stallone ci informa su quali siano i tre ingredienti essenziali per fare un buon film.

La star di Rambo Last Blood, Sylvester Stallone, conosce i 3 ingredienti essenziali per un buon film e ce li svela.

Rambo Last Blood: una scena del film con Sylvester Stallone

Rambo Last Blood è nei cinema italiani da ieri e Sylvester Stallone, dall'alto della sua lunga esperienza nell'industria, ha deciso di rivelare cosa è necessario per fare un buon film:

"Fate solo ciò che sapere. Mi raccomando, non tentate di introdurvi nel cortile di qualcun altro per competere con lui, questo è il suo genere. Se lui è cresciuto con i fumetti, li conosce meglio di voi. Parlate di cil che conoscete bene e parlate della condizione umana. Cuore, energia e humor. Se possedete queste tre componenti, credo che avrete una carriera di successo. Se nom per lo meno ci avete provato".

Qui trovate la nostra recensione di Rambo Last Blood, quinto capitolo della saga di John Rambo che vede Sylvester Stallone di nuovo in azione, stavolta intento a combattere i trafficanti di donne che si muovono lungo il confine tra USA e Messico.