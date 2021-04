Sylvester Stallone: il dietro le quinte del selfie con le star de I Mercenari 3 (VIDEO)

Sylvester Stallone ha condiviso un video sui social che ritrae il dietro le quinte del "selfie più grande di sempre", alla presenza delle star de I Mercenari 3, tra cui Harrison Ford e Mel Gibson.

Dopo mesi di isolamento e distanziamento sociale, a Sylvester Stallone sembrano mancare particolarmente i suoi compagni di avventura. Ci riferiamo alla troupe de I Mercenari, che l'attore ha omaggiato pubblicando su Instagram il dietro le quinte di quello che lui stesso definisce "il selfie più grande di sempre", che coinvolge alcuni degli attori più iconici del cinema d'azione.

Nella breve clip appaiono Antonio Banderas, Mel Gibson, Wesley Snipes, Jason Statham, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger e molti altri. "Guarda questo gruppo. Il selfie più grande di sempre", dice Sly nel video, sorridendo con la sua comitiva. "La banda senza paragoni! Mi mancano questi ragazzi...", si legge invece nella didascalia del recente post. Il video in questione risale alla conferenza stampa de I mercenari 3 - The Expendables, tenutasi a Cannes nel maggio 2014. Evidentemente in quel periodo il selfie tra le celebrità andava particolarmente di moda, se consideriamo che poche settimane prima, nella notte degli Oscar, Ellen DeGeneres aveva scattato quello che è poi diventato il selfie più famoso di sempre.

Tornando a parlare de I Mercenari, Sly potrebbe non dover aspettare molto per ricongiungersi all'equipaggio del franchise. Alcuni rapporti recenti suggeriscono infatti che la sceneggiatura del quarto capitolo sia in fase di sviluppo, con le riprese previste tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Il primo film della saga risale al 2010. Diretta dallo stesso Stallone, l'opera ottenne pareri contrastanti da parte della critica, ma questo non bloccò il futuro del franchise che proseguì con un secondo e terzo film, usciti rispettivamente nel 2012 e nel 2014.

Di seguito, la sinossi del primo film: "Un gruppo di professionisti delle armi e del combattimento corpo a corpo, guidati da Barney Ross, viene chiamato per porre fine alla dittatura di un sanguinario generale in un'isola del Centro America".