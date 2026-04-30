Amici 25 anticipazioni settima puntata del serale: doppia eliminazione, chi rischia

Oggi, 30 aprile 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 2 maggio 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews gli ospiti musicali sono: Gaia e Sarah Toscano.
Nella giornata di ieri l'account social del programma ha annunciato che in studio ci saranno Marco Bocci e Giulia Michelini. Lo spazio comico sarà nuovamente affidato a Carlo Amleto.
Giudici e conduttori di Amici 25 Serale
In questa edizione del talent show, sono quattro i giudici che decideranno il destino dei ragazzi:
- Amadeus
- Gigi D'Alessio
- Cristiano Malgioglio
- Elena D'Amario
A completare il cast c'è anche Alessandro Cattelan. Alla conduzione di Password. Il format di giochi che coinvolge giudici e professori.
Le squadre del Serale di Amici 25
Anche quest'anno, i ragazzi sono stati divisi in tre squadre che si sfideranno in diverse manche:
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Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti: Elena e Riccardo. Ballerini: Emiliano e Nicola
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Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti: Angie e Lorenzo.
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Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Cantanti: Gard. Ballerini: Kiara e Alessio
Serale Amici 25: Prima manche
A sfidarsi sono stati i team Zerbi-Cele contro i Petti-Lo. A vincere sono stati gli Zerbi-Cele.
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Alessio si è esibito ballando Mundian to Bach Ke, mentre Emiliano ha danzato sulle note di Vieni nel mio cuore di Ultimo.
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C'è stato poi un guanto di sfida su voce, tecnica e personalità tra Gard e Riccardo sulle note di Vivo per lei di Andrea Bocelli. La vittoria è andata a Riccardo. La Pettinelli ha criticato la sua esecuzione sostenendo che avesse "urlato il sì bemolle", ma Riccardo si è difeso, trovando anche il sostegno di Gigi D'Alessio, che ha invece elogiato la sua performance definendola molto, molto buona.
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Alessio balla a tempo di Vogue, contro Elena che canta Another Love. Vince Elena
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Per i Petti-Lo si sfidanbo Alessio e Gard. Quest'ultimo canta Ti muovi di Diodato contro Alessio balla Baby boy.
Il primo eliminato provvisorio è Gard.
Seconda manche: cosa è successo
A sfidarsi sono le squadre Zerbi-Cele contro Cucca-Pepa. La vittoria va agli Zerbi-Cele.
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Nel guanto di sfida Elena si confronta con Angie: ha la meglio Elena.
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Lorenzo canta Mare d'inverno contro Emiliano, che si aggiudica la prova esibendosi al ritmo di Survivor.
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Sfida per l'eliminazione: Angie canta Pazza Idea. Lorenzo canta Riccione. Vince Angie.
Al ballottaggio per l'eliminazione finisce Lorenzo. La sfida sarebbe stata a eliminazione diretta, ma i giudici decidono comunque di mandare il cantante al ballottaggio finale.
Terza manche: chi è finito al ballottaggio
La sfida è tra Zerbi-Cele e Cucca-Peppa. A vincere sono i Cucca-Peppa.
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Nel confronto diretto Nicola contro Angie, ha la meglio Angie.
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Poi Riccardo e Angie si sfidano: anche questa prova viene vinta da Angie.
Per i Zerbi-Cele si sfidano Riccardo, Emiliano e Nicola. Riccardo canta Dimentico tutto, Emiliano si esibisce ballando It's My Life interpretando un gangster.
Il terzo allievo al ballottaggio per l'eliminazione è Riccardo.
Ballottaggio ed eliminazione
Al ballottaggio finale si sfidano Lorenzo, Riccardo e Gard: due di loro saranno eliminati. Per l'esibizione finale, tutti e tre gli allievi presentano i loro inediti appena usciti, chiudendo la puntata con le rispettive performance. Gli alunni conosceranno il verdetto nella casetta.
Password: il gioco condotto da Alessandro Cattelan
Questa settimana si sfidano Marco Bocci con Amadeus contro Giulia Michelini con Maria De Filippi. La vittoria va a Bocci con Amadeus. Le parole da indovinare erano: Rocky, Cactus, Sscopettone e Rimorchiare.