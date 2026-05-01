Concerto Primo Maggio 2026 in TV e streaming: scaletta, cantanti e orari

Da Geolier a Madame, dai Litfiba ai Pinguini Tattici Nucleari: la scaletta e gli orari del Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma.

Pierpaolo Spollon, BigMama e Arisa
NOTIZIA di 01/05/2026

Il Concerto del Primo Maggio 2026 torna in piazza San Giovanni in Laterano a Roma con una lunga maratona musicale dedicata al tema del lavoro e dei nuovi diritti nell'era dell'intelligenza artificiale.

Organizzato da iCompany e promosso da CGIL, CISL e UIL, l'evento è trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. Alla conduzione ci sono Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama. Sul palco decine di artisti tra pop, rap, rock e nuova scena italiana.

Concertone Primo Maggio 2026, scaletta e cantanti

In attesa della scaletta ufficiale con l'ordine di uscita, questi sono gli artisti annunciati:

  • Angelica Bove

  • Bambole di Pezza

  • Birthh

  • Casadilego

  • Chiello

  • Dardust con Davide Rossi

  • Delia

  • Ditonellapiaga

  • Dolcenera

  • Dutch Nazari

  • Eddie Brock

  • Emma

  • Emma Nolde

  • Ermal Meta

  • Frah Quintale

  • Francamente

  • Francesca Michielin

  • Fulminacci

  • Geolier

  • Irama

  • La NIÑA

  • Lea Gavino

  • Levante

  • Litfiba

  • Madame

  • Maria Antonietta & Colombre

  • Ministri

  • Mobrici

  • Niccolò Fabi

  • Nico Arezzo

  • okgiorgio

  • Paolo Belli

  • Pinguini Tattici Nucleari

  • Primogenito

  • Riccardo Cocciante

  • rob

  • Rocco Hunt

  • Roshelle

  • Santamarea

  • Sayf

  • Senza Cri

  • Serena Brancale

  • Silvia Salemi

  • Sissi

  • Orchestra Popolare La Notte della Taranta

L'apertura, alle 13:00 circa, sarà affidata a Tigri Da Soggiorno, Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra e Wepro, oltre che alle tre vincitrici del contest 1MNEXT dedicato ai progetti emergenti: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.

Subito dopo dovrebbero esibirsi i Santamarea, band siciliana la cui cantante,Stella, è la prima artista transgender a esibirsi nel concertone del Primo Maggio.

Gli orari del Concertone: quando comincia e quando finisce

Come detto, il tradizionale evento musicale si aprirà alle 13:00 con la sezione 'Opening', dedicata ai tantenti emergenti.
I "Big" che partecipano al Primo Maggio 2026 cominceranno a esibirsi alle 15:15. L'orario di fine, passibile naturalmente di piccole modifiche, è al momento fissato per le 00:15, quando lo show lascerà spazio al TG3 Linea Notte.

Ricordiamo che il concerto in piazza San Giovanni in Laterano è completamente gratuito, come ogni altra edizione precedente.