Concerto Primo Maggio 2026 in TV e streaming: scaletta, cantanti e orari

Il Concerto del Primo Maggio 2026 torna in piazza San Giovanni in Laterano a Roma con una lunga maratona musicale dedicata al tema del lavoro e dei nuovi diritti nell'era dell'intelligenza artificiale.
Organizzato da iCompany e promosso da CGIL, CISL e UIL, l'evento è trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. Alla conduzione ci sono Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama. Sul palco decine di artisti tra pop, rap, rock e nuova scena italiana.
Concertone Primo Maggio 2026, scaletta e cantanti
In attesa della scaletta ufficiale con l'ordine di uscita, questi sono gli artisti annunciati:
-
Angelica Bove
-
Bambole di Pezza
-
Birthh
-
Casadilego
-
Chiello
-
Dardust con Davide Rossi
-
Delia
-
Ditonellapiaga
-
Dolcenera
-
Dutch Nazari
-
Eddie Brock
-
Emma
-
Emma Nolde
-
Ermal Meta
-
Frah Quintale
-
Francamente
-
Francesca Michielin
-
Fulminacci
-
Geolier
-
Irama
-
La NIÑA
-
Lea Gavino
-
Levante
-
Litfiba
-
Madame
-
Maria Antonietta & Colombre
-
Ministri
-
Mobrici
-
Niccolò Fabi
-
Nico Arezzo
-
okgiorgio
-
Paolo Belli
-
Pinguini Tattici Nucleari
-
Primogenito
-
Riccardo Cocciante
-
rob
-
Rocco Hunt
-
Roshelle
-
Santamarea
-
Sayf
-
Senza Cri
-
Serena Brancale
-
Silvia Salemi
-
Sissi
-
Orchestra Popolare La Notte della Taranta
L'apertura, alle 13:00 circa, sarà affidata a Tigri Da Soggiorno, Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra e Wepro, oltre che alle tre vincitrici del contest 1MNEXT dedicato ai progetti emergenti: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.
Subito dopo dovrebbero esibirsi i Santamarea, band siciliana la cui cantante,Stella, è la prima artista transgender a esibirsi nel concertone del Primo Maggio.
Gli orari del Concertone: quando comincia e quando finisce
Come detto, il tradizionale evento musicale si aprirà alle 13:00 con la sezione 'Opening', dedicata ai tantenti emergenti.
I "Big" che partecipano al Primo Maggio 2026 cominceranno a esibirsi alle 15:15. L'orario di fine, passibile naturalmente di piccole modifiche, è al momento fissato per le 00:15, quando lo show lascerà spazio al TG3 Linea Notte.
Ricordiamo che il concerto in piazza San Giovanni in Laterano è completamente gratuito, come ogni altra edizione precedente.