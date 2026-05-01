Concerto Primo Maggio 2026 in TV e streaming: scaletta, cantanti e orari

Il Concerto del Primo Maggio 2026 torna in piazza San Giovanni in Laterano a Roma con una lunga maratona musicale dedicata al tema del lavoro e dei nuovi diritti nell'era dell'intelligenza artificiale.

Organizzato da iCompany e promosso da CGIL, CISL e UIL, l'evento è trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. Alla conduzione ci sono Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama. Sul palco decine di artisti tra pop, rap, rock e nuova scena italiana.

Concertone Primo Maggio 2026, scaletta e cantanti

In attesa della scaletta ufficiale con l'ordine di uscita, questi sono gli artisti annunciati:

Angelica Bove

Bambole di Pezza

Birthh

Casadilego

Chiello

Dardust con Davide Rossi

Delia

Ditonellapiaga

Dolcenera

Dutch Nazari

Eddie Brock

Emma

Emma Nolde

Ermal Meta

Frah Quintale

Francamente

Francesca Michielin

Fulminacci

Geolier

Irama

La NIÑA

Lea Gavino

Levante

Litfiba

Madame

Maria Antonietta & Colombre

Ministri

Mobrici

Niccolò Fabi

Nico Arezzo

okgiorgio

Paolo Belli

Pinguini Tattici Nucleari

Primogenito

Riccardo Cocciante

rob

Rocco Hunt

Roshelle

Santamarea

Sayf

Senza Cri

Serena Brancale

Silvia Salemi

Sissi

Orchestra Popolare La Notte della Taranta

L'apertura, alle 13:00 circa, sarà affidata a Tigri Da Soggiorno, Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra e Wepro, oltre che alle tre vincitrici del contest 1MNEXT dedicato ai progetti emergenti: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.

Subito dopo dovrebbero esibirsi i Santamarea, band siciliana la cui cantante,Stella, è la prima artista transgender a esibirsi nel concertone del Primo Maggio.

Gli orari del Concertone: quando comincia e quando finisce

Come detto, il tradizionale evento musicale si aprirà alle 13:00 con la sezione 'Opening', dedicata ai tantenti emergenti.

I "Big" che partecipano al Primo Maggio 2026 cominceranno a esibirsi alle 15:15. L'orario di fine, passibile naturalmente di piccole modifiche, è al momento fissato per le 00:15, quando lo show lascerà spazio al TG3 Linea Notte.

Ricordiamo che il concerto in piazza San Giovanni in Laterano è completamente gratuito, come ogni altra edizione precedente.