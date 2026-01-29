Il magnate e proprietario di X ha usato il sistema di intelligenza artificiale della piattaforma, Grok, per ricreare l'attrice e annunciare che i suoi video possono durare anche fino a 10 secondi

Elon Musk ha usato l'immagine di Sydney Sweeney al solo scopo di mostrare ai suoi utenti i progressi del sistema di intelligenza artificiale di X.

Il fondatore di Tesla ha condiviso un video generato dall'intelligenza artificiale con una finta Sweeney per dimostrare le capacità di Grok Imagine di xAI, la funzione di conversione da testo a video sulla piattaforma precedentemente nota come Twitter.

"I video Grok ora durano 10 secondi e l'audio è notevolmente migliorato", ha scritto Musk sul suo account ufficiale. Il video mostra una riproduzione IA di Sweeney che afferma: "Quindi, vediamo se ho capito bene. I video Grok ora durano 10 secondi e l'audio è notevolmente migliorato?", con il suo "coprotagonista" maschile che risponde: "Sì, più o meno... Ti piace?".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il comando a Grok che ha generato tutto

Il video è stato realizzato dall'utente Alex Patrascu, che ha utilizzato il seguente prompt per generarlo: "Ripresa da sopra la spalla. Film live-action. Sono in piedi all'interno di un'astronave. Lei alza le spalle e dice (con tono calmo e confuso) guardandolo dritto negli occhi: 'Fammi capire bene. I video Grok ora durano 10 secondi e l'audio è notevolmente migliorato?'.

Lui risponde: 'Sì, più o meno... Ti piace?' Film di successo hollywoodiano, aspetto live-action con neri intensi. Telecamera a mano traballante. Effetti sonori: ronzio silenzioso all'interno, bip LED. Nessuna musica.".

Il nome di Sweeney, tuttavia, non compariva nel prompt finale di Patrascu, quindi non è chiaro perché la sua immagine sia diventata il volto dell'attrice protagonista di questa creazione.

Una di famiglia - The Housemaid: Sydney Sweeney in un'immagine

Elon Musk e le critiche al corpo di Sydney Sweeney

Solo poche settimane fa, Musk era stato criticato per aver fatto un commento bizzarro sul corpo di Sweeney su X. In risposta a un video dell'attrice mentre indossava un abito scollato alla premiere di Una di famiglia - The Housemaid, Musk aveva pubblicato un video generato dall'intelligenza artificiale suddiviso in quattro quadranti.

La sezione in alto a sinistra del video recitava: "Come appare", con l'immagine corrispondente nell'angolo in alto a destra che mostrava una donna con un seno prosperoso, mentre la sezione in basso a sinistra recitava: "Come ci si sente", con l'immagine corrispondente che mostrava l'illustrazione di una persona affetta da mal di schiena. Sopra il video, Musk aveva scritto: "Non deve essere facile", sottintendendo che provava compassione per Sweeney perché anche lei deve soffrire di mal di schiena a causa delle sue proporzioni.