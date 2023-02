Suzume, il film di Makoto Shinkai supera gli incassi di Jujutsu Kaisen 0 al boxoffice giapponese

Suzume ha conquistato non solo la critica, ma anche il boxoffice domestico. Il nuovo film di Makoto Shinkai sta sbancando al botteghino giapponese, superando anche titoli popolarissimi come Jujutsu Kaisen 0.

Suzume (titolo originale Suzume no Tojimari), presentato in anteprima in concorso al Festival di Berlino, continua a raccogliere consensi di ogni tipo, dal giudizio della critica all'affetto del pubblico, facendo segnare anche ottimi risultati in termini di incassi.

Suzume, la recensione: Il nuovo film di Makoto Shinkai colpisce direttamente al cuore

Come riporta ANN, la pellicola diretta da Makoto Shinkai ha guadagnato più di 13.93 miliardi di yen (all'incirca 102.2 milioni di dollari), vendendo più di 10.48 milioni di biglietti.

In questo modo, Suzume è diventato il 15esimo film con il maggior incasso in Giappone, e il nono lungometraggio animato, sorpassando nella classifica degli incassi domestici il film prequel di Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen 0: The Movie.

A precederlo, invece, sempre un'opera di Shinkai, Weathering With You, al 14esimo posto con 14.23 miliardi di Yen.

Suzume debutterà nei cinema italiani il prossimo 13 aprile.