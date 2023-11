Suzume di Makoto Shinkai disponibile in streaming su Crunchyroll, ecco quando

Suzume, l'ultimo film di Makoto Shinkai sarà presto disponibile in esclusiva su Crunchyroll. La piattaforma streaming ha annunciato che il film d'animazione, presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema di Berlino 2023, sarà disponibile in esclusiva su Crunchyroll dal 16 novembre.

Suzume è il tredicesimo film di Shinkai, dopo il suo ultimo Weathering with You che nel 2019 ha vinto il premio "Animation of the Year" della 43° edizione del Japan Academy Film Awards.

Suzume, la recensione: Il nuovo film di Makoto Shinkai colpisce direttamente al cuore

Locandina di Suzume no Tojimari

Suzume

Nella sinossi di Suzume si legge: "Mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull'orlo della catastrofe. Suzume, un'adolescente determinata, partirà in missione per salvare il suo paese. In grado di vedere le forze soprannaturali che gli altri non possono vedere, sarà lei l'unica capace di chiudere le misteriose porte che stanno diffondendo il caos ovunque. Suzume affronterà un viaggio pericoloso per salvare il destino di tutto il Giappone".

La pellicola, diretta da Makoto Shinkai - noto per aver diretto Your Name., il terzo film animato giapponese più visto al mondo - è stata distribuita nei cinema italiani da Sony a partire dal 27 aprile 2023. Suzume è stato accolto con favore dalla critica e ha incassato oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo durante la sua prima uscita nelle sale, diventando il quarto film anime di maggior incasso di tutti i tempi.