Suzume no Tojimari in concorso alla Berlinale: è la prima volta in 21 anni per un film d'animazione nipponico

Suzume no Tojimari, il nuovo capolavoro di Makoto Shinkai, sarà presentato in competizione alla Berlinale, segnando il ritorno del cinema d'animazione nipponico in concorso dopo un'assenza di 21 anni.

Come si legge anche su Variety e Anime News Network, infatti, l'attesissimo Suzume no Tojimari avrà la sua anteprima internazionale al celebre festival tedesco, essendo stato inserito tra i 18 film in concorso per quest'anno (le date della kermesse, ricordiamo, vanno dal 16 al 26 febbraio).

All'evento dovrebbe essere presente anche lo stesso Makoto Shinkai, assieme alla voce di Suzume Nanoka Hara e al produttore Genki Kawamura.

"Suzume trae ispirazione da un disastro enorme accaduto 12 anni fa in Giappone" spiega il regista "Non vedo l'ora di scoprire come il pubblico di tutto il mondo accoglierà e connetterà con questo film: cosa avrà senso per chi non vive in Giappone, cosa invece lo avrà comunque, e quali sono i punti in comune tra le nostre culture".

"L'imminente release globale della pellicola, si spera, mi darà le risposte che cerco. Ma non potrò mai ringraziare abbastanza i membri del nostro team per il loro talento senza precedenti e la loro perseveranza nel corso dell'intera produzione. E da parte del team voglio anche ringraziare tutti i fan che ci hanno sostenuto, rendendo possibile l'avvento di Suzume" ha poi concluso Shinkai, mentre Hara ha definito "un sogno" il poter attraversare i confini della propria terra natia e partecipare al Berlin Film Festival e mostrare a tutti il loro operato.

Suzume no Tojimari debutterà sul grande schermo ad aprile, mentre la release globale in diversi paesi è stata affidata alla piattaforma streaming Crunchyroll, in partnership con Pictures Entertainment, Wild Bunch International e Eurozoom.