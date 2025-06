5 cm al secondo: dall'autore di Suzume e Your Name, arriva il live-action di uno dei suoi primi film

Sono stati rilasciati nuovi dettagli sul film live-action che adatterà la nota pellicola animata 5 centimetri al secondo di Makoto Shinkai, regista di Suzume e Your Name.

Il live action di 5 Centimetri al Secondo, tratto dal celebre film animato di Makoto Shinkai, regista di Suzume e Your Name mostra le prime immagini e un teaser emozionante. Il debutto è fissato per il 10 ottobre 2025 nelle sale giapponesi. Con un nuovo cast, regia affidata a Yoshiyuki Okuyama e una colonna sonora rivisitata, il progetto punta a riportare la poesia del film originale in una nuova dimensione visiva.

5 Centimetri al Secondo, l'opera di Makoto Shinkai torna in carne e ossa

Dopo mesi di silenzio, il live action di 5 Centimetri al Secondo si mostra finalmente in movimento. Il primo teaser trailer svela un mondo sospeso, dove la delicatezza dei ricordi incontra la concretezza del reale. In sottofondo, una nuova versione della theme song "Omoide wa Tōku ni Hibi", già presente nel film animato originale e reinterpretata questa volta dal compositore Ayatake Ezaki (Belle), accompagna le immagini con malinconica eleganza. La musica, che nel 2007 aveva unito le atmosfere rarefatte dell'anime alle emozioni silenziose dei suoi protagonisti, qui si veste di un arrangiamento rinnovato ma fedele, pronto a risvegliare quella stessa stretta allo stomaco che accompagna ogni primo addio.

A rendere ancora più vivido questo ritorno ci pensano due visual ufficiali che immortalano i protagonisti Takaki e Akari da bambini. Una di esse riporta la frase: "Takaki-kun. Spero che potremo vedere di nuovo i ciliegi in fiore il prossimo anno", un'eco gentile del tempo passato. La scelta degli attori per interpretare la coppia da piccoli - Haruto Ueda e Noa Shiroyama - è avvenuta tra 500 giovani candidati: un dettaglio che sottolinea l'attenzione maniacale per l'autenticità emotiva del cast. La prima immagine teaser, già diffusa nei mesi scorsi, mostrava invece Takaki di spalle, davanti a un grande ciliegio in fiore. Sullo sfondo, la frase emblematica: "Quanto velocemente devo vivere per poterti rivedere?". Parole che tornano a sospingere lo spettatore in quella dolce vertigine temporale che è cifra stilistica di Shinkai.

La trasposizione live action - prodotta dallo studio Spoon e distribuita da TOHO - sarà diretta da Yoshiyuki Okuyama, con sceneggiatura firmata da Ayako Suzuki. Il protagonista adulto, Takaki, avrà il volto di Hokuto Matsumura, noto per il ruolo di Sōta Munakata in Suzume, nonché membro del gruppo idol SixTONES. Una scelta che sembra puntare su un equilibrio tra popolarità e profondità, nella speranza di catturare sia il pubblico più giovane che i fan storici del film.

L'opera originale, diretta, scritta e curata in ogni dettaglio tecnico e artistico da Makoto Shinkai, aveva incantato il pubblico nel 2007 con la sua narrazione in tre atti e l'uso lirico del tempo come protagonista silenzioso. Ora, con la sua versione live action, quella poesia sospesa nel tempo sembra pronta a rifiorire, pedalata dopo pedalata, tra ricordi mai del tutto svaniti.