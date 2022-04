Supernatural, l'incidente di Jared Padalecki e i messaggi dei fan: "È fortunato ad essere vivo"

Jared Padalecki di Supernatural è stato coinvolto in un incidente in auto e i suoi fan ne hanno approfittato per inviargli decine di messaggi attraverso i social network.

Jared Padalecki di Supernatural è stato da poco coinvolto in un incidente automobilistico. La notizia ha immediatamente spinto i fan della serie a mobilitarsi sui social e augurargli una pronta guarigione.

Secondo quanto riportato da CBR, Jared Padalecki si trovava in auto in qualità di passeggero e non di conducente. L'attore di Supernatural non avrebbe riportato gravi ferite ma sarebbe a casa a riposo. Moltissimi fan ne hanno approfittato per esprimere solidarietà e augurargli piena guarigione.

Tra i messaggi, colpisce quello che dice: "Jared è sempre stato un grande motivatore per me e mi ha spinto a voler essere una persona migliore sul versante fisico e mentale. Rimettiti presto!".

Le informazioni sulle dinamiche dell'incidente non sono chiare. Secondo alcuni, infatti, l'attore si troverebbe a casa a riposo. Altri, invece, hanno giudicato l'accaduto estremamente pericoloso. A quanto pare, dopo aver visto le foto dello schianto, il suo collega di Supernatural Jensen Ackles avrebbe sottolineato la fortuna di Padalecki a essere ancora vivo.