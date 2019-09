Supernatural: arriva il libro di ricette con i piatti preferiti dei fratelli Winchester

Supernatural chiude i battenti con la stagione 15, e alcuni fan hanno deciso di pubblicare un libro di ricette con i piatti preferiti dei fratelli Winchester per celebrare la fine della serie tv.

I fan di Supernatural conoscono Sam e Dean Winchester sia come grandi cacciatori di mostri, sia come grandi frequentatori di tavole calde, Dean in particolare si concede sempre con piacere al cosiddetto junk food, ingurgitando bocconi al limite dell'impossibile, sotto lo sguardo divertito e a volte disgustato del fratello.

Supernatural, che dopo 15 stagioni chiuderà i battenti, ha un numero di fan molto affezionati e soprattutto attenti: alcuni hanno imparato i piatti preferiti dei due fratelli e uno in particolare ha individuato su Reddit un elenco di libri per un ricettario ufficiale di Supernatural.

Il libro che potrebbe diventare un vero e proprio oggetto d collezione, è stato scritto da Julie Tremaine e Jessica Torres e darà la possibilità ai fan dei Winchester di provare i piatti preferiti dei protagonisti della serie.

Jensen Ackels osserva gli indizi raccolti da suo padre appesi alla camera di motel nell'episodio 'la caccia ha inizio'

La data di uscita del ricettario, che costerà 30 dollari, non è stata ancora decisa. Sulle pagine di copertina della guida culinaria potremo leggere "Che tu sia uno chef esperto, un cuoco principiante o un appassionato di cibo come i Winchester Brothers, Supernatural: The Official Cookbook ti farà conoscere una varietà di ricette sia salate che dolci dello spettacolo" è inoltre "questa guida culinaria completa presenta alcuni dei piatti preferiti dai fratelli come la colazione di Dean Pigs 'N A Poke, le insalate di Sam e, ovviamente, i vari tipi di crostate!"

Supernatural, arrivato alla quindicesima ed ultima stagione, ruota intorno ai due fratelli Winchester, Sam e Dean, interpretati da, Jared Padalecki e Jensen Ackles, due cacciatori di mostri, fantasmi, vampiri, demoni, le cui vite sono intrinsecamente collegate al destino della razza umana.