Supernatural: la versione giovane di Sam e Dean comparirà nell'ultima stagione

Supernatural sta per concludersi e ora apprendiamo che l'ultima stagione vedrà la comparsa della versione giovane del fratelli Sam e Dean Winchester. La notizia arriva da TV Line, che ha svelato il casting in corso per trovare gli attori che interpreteranno le versioni giovani di Sam e Dean.

Supernatural: John e Dean nella quindicesima stagione

A quanto pare, un episodio in particolare dovrebbe mostrare i giovani Sam e Dean nella loro prima caccia comune agli spettri. Nell'episodio in questione, il giovane Sam dovrebbe avere 9 anni e Dean 13. Manca solo un mese alla fine della produzione di Supernatural e sono tante le domande che circolano tra i fan riguardo al gran finale in cui il salto nel passato che si profila potrebbe avere un ruolo cruciale.

Lo scorso anno, confessando le sue speranze sul finale dello show, Jared Padalecki, interprete di Sam Winchester, ha dichiarato: "Sento che Sam e Dead riusciranno a trovare la loro pace. Non so se riusciranno a sopravvivere o se moriranno, o se Amara mi possiederà o che altro accadrà, ma credo che ala fine troveranno la loro pace."

L'ultima stagione di Supernatural, negli USA, prenderà il via su The CW il 16 marzo.